OVERBLIK: Ni russiske raketter har ramt ukrainsk by

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ni russiske raketter har søndag slået ned i byen Krementsjuk, der ligger centralt i Ukraine. Det oplyser den regionale militæradministration ifølge CNN.

Raketterne har angiveligt ødelagt infrastruktur i byen. De ramte på påskedag i Ukraine.

– Fjenden viser ingen hensyn, selv ikke på helligdage, siger Dmytro Lunin, der leder Poltava-regionens militære administration ifølge CNN.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Storbritannien: Rusland planlægger falsk folkeafstemning i Kherson

Rusland planlægger angiveligt at afholde en "falsk folkeafstemning" i den sydlige ukrainske by Kherson i et forsøg på at retfærdiggøre landets invasion af området.

Det oplyser storbritanniens forsvarsministerium i sin seneste efterretningsrapport.

I rapporten står der, at byen er vigtig for Rusland i forhold til at få etableret en landbro til den annekterede Krim–halvlø og i forhold til at opretholde kontrollen med det sydlige Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Russisk oliedepot meldes at være i brand

Et russisk oliedepot nær byen Bryansk er brudt i brand natten til mandag.

Det skriver avisen The Guardian, der også har delt en video fra stedet.

Russiske myndigheder bekræfter natten til mandag, at byens oliedepot står i brand. De oplyser, at lokale er i gang med at blive evakueret.

Bryansk ligger cirka 100 kilometer nord for den ukrainske grænse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

EU gør klar til at ramme Rusland med smarte sanktioner på olie

Den Europæiske Union planlægger at indføre en række "smarte sanktioner" mod import af russisk olie.

Det siger EU–kommissionens viceformand Valdis Dombrovskis the avisen The Times.

Ifølge Dombrovskis er endnu intet på plads, men sanktionerne kan komme til at inkludere en gradvis udfasning af Russisk olie samt indførelsen af ekstra skatter på landets eksport.

– Når vi indfører sanktioner, skal vi gøre det på en måde, der maksimerer presset på Rusland, men minimerer skaderne på os selv, siger han til avisen ifølge Reuters.