Overblik: Observatør dræbt

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ruslands angreb på Ukraine fortsætter. Ekstra Bladet bringer her et overblik over nattens største nyheder.

En ansat ved Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) er blevet dræbt i Ukraine.

Det oplyser organisationen selv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vedkommende er omkommet i forbindelse med angreb i byen Kharkiv, der de seneste dage har været under heftig beskydning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Melding: Flere mister livet i bombardement

Otte civile har angiveligt mistet livet i den østukrainske by Izium, hvor russiske bomber skulle have ramt et højhus og et hus.

To af de omkomne er angiveligt børn.

Det oplyser Iziums borgmester, Volodimir Matsiokin, skriver det ukrainske parlament på beskedtjenesten Telegram.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bliver udelukket 12. marts

De syv russiske banker, der er på EU's sanktionsliste, vil blive udelukket fra det internationale betalingssystem Swift fra 12. marts.

Det oplyser Swift i en erklæring ifølge BBC.

Swift–systemet forbinder over 11.000 banker, pengeinstitutter og andre virksomheder verden over.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pavlo Bilodid har sendt sin kone og sit barn med en bus ud af landet, mens han selv er klar til at kæmpe for sit land: - Jeg er sikker på, at jeg ser min familie igen.

Hurtigste udvandring i dette århundrede

En million mennesker er flygtet fra Ukraine siden Ruslands invasion. Det meddeler FN's Flygtningehøjkommissariat ifølge AP.

Det er den hurtigste udvandring i dette århundrede.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

EU-parlamentariker: Giv afhoppere penge og arbejdstilladelse

Polens medlem af EU–Parlamentet Radek Sikorski foreslår på Twitter, at afhoppere fra det russiske militær skal kunne komme til Europa og få tilladelse til at arbejde i tre år og desuden modtage 3000 euro. Det svarer til 22.300 kroner.

– På samme måde som Vesttyskland bød østtyskerne velkommen, da de kravlede over muren, skriver Sikorski:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efterforskning iværksat

Den internationale straffedomstol bekræfter, at de har iværksat en efterforskning af, hvorvidt der sker krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine.

Således er de gået i gang med at indsamle beviser i sagen, oplyser chefanklager Karim Khan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Verdensbanken indstiller alle projekter i Rusland og Belarus

Som følge af invasionen af Ukraine har Verdensbanken besluttet omgående at indstille alle projekter i Rusland og Belarus. Det oplyser banken ifølge AFP.

Verdensbanken oplyser yderligere, at den ikke har godkendt nye lån eller investeringer i Rusland siden annekteringen af Krim i 2014, og at der ikke er blevet godkendt nye lån til Belarus siden midten af 2020, hvor USA indførte sanktioner mod landet som følge af et omstridt præsidentvalg.