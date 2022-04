OVERBLIK: Øverstbefalende: - Vi står over for vores sidste dage

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

En øverstbefalende for de tilbageværende ukrainske styrker i Mariupol har natten til onsdag delt en video på Facebook, hvor han beder verdenssamfundet om hjælp til at redde soldaterne på det omringede stålværk Azovstal.

- Vi står over for vores sidste dage, hvis ikke timer, siger Serhij Volyna fra den 36. marinebrigade i videoen.

- Fjenden er i overtal ti til én. De har fordelen i luften, i artillerienheder, i landstyrker, i udstyr og i antal kampvogne. Vi forsvarer kun én ting - stålværket Azovstal.

I videoen tilføjer Serhij Volyna, at der er over 500 sårede ukrainske soldater på værket. Derudover er der hundredvis af civile - heriblandt kvinder og børn, siger officeren.

- Vi opfordrer og bønfalder alle verdens ledere om at hjælpe os. Vi beder dem om at få os trukket ud og bragt os til et tredjeparts land.

Billedet her viser angiveligt røg over stålværket Azovstal. Foto: Mariupol City Council/Ritzau Scanpix

Biden ved ikke om han kommer til Ukraine

Tirsdag siger USA's præsident Joe Biden, at han ikke ved, om han kommer til at tage til Kiev, efter at Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har opfordret ham til at besøge den ukrainske hovedstad.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

– Sandheden er, at det ved jeg ikke, siger Biden, da han af journalister blive spurgt, om han kommer til at rejse til Kiev.

USA: Ukraine har modtaget en række nye fly og reservedele

Ukraines militær har modtaget en række nye fly samt reservedele, der skal hjælpe landet med at få beskadigede fly i luften igen.

Det oplyser USA's forsvarsministerium tirsdag.

Ukraine har siden krigens begyndelse 24. februar overrasket dets allierede og flere militæreksperter ved at holde dets luftvåben i live trods den russiske invasion.

Ukrainske myndigheder melder om nye dødsfald i Kharkiv

Mindst tre personer er blevet dræbt og 21 såret i nye artilleriangreb mod den ukrainske storby Kharkiv.

Det melder de lokale myndigheder tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer, dagen efter at fem personer angiveligt mistede livet i lignende bombardementer i byen, der ligger nær den russiske grænse.

Opfordrer FN til at optrappe reaktion

USA's FN–ambassadør, Linda Thomas–Greenfield, opfordrer organisationen til at optrappe reaktionen på den massive flygtningekrise, der er blevet udløst af Ruslands krig i Ukraine.

– Ved vi, at verden ser mod FN og spekulerer på, hvordan man skal reagere i kølvandet på Ruslands samvittighedsløse handlinger, siger hun ifølge CNN.

– Lad os vise verden, at da Rusland fremprovokerede den værste flygtningekrise i Europa siden Anden Verdenskrig, trådte Sikkerhedsrådet og FN til og hjalp dem, der havde størst behov.

Ukrainske flygtninge kigger ud af et togvindue på stationen i den polske by Przemysl. Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Fem millioner flygtninge har nu forladt Ukraine

Ifølge FN's flygtningeorganisation, UNHCR, har fem millioner mennesker nu forladt Ukraine som følge af krigen i landet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Yderligere syv millioner er internt fordrevne i landet.

Står i kø for at komme i krig

Dusinvis af unge etiopiske mænd har tirsdag forsamlet sig ved Ruslands ambassade i hovedstaden Addis Ababa for at blive hvervet til krigen i Ukraine.

Det skriver BBC.

Ambassadens talskvinde, Maria Chernukhina, siger dog til mediet, at Rusland ikke hverver folk i Etiopien.

– Der kommer mange besøgende på ambassaden for at udtrykke deres støtte til Rusland. Nogle af dem siger, at de er villige til at hjælpe på alle mulige måder, men vi er ikke et rekrutteringsagentur, siger hun.

Flere af mændene ved ambassaden siger til BBC, at de har hørt rygter om, at Rusland hverver til krigen, og at man kan få en god løn i Rusland.

De russiske styrker forlod angiveligt igen Tjernobyl den 31. marts. Arkivfoto

Atomagentur har igen kontakt med Tjernobyl

Efter fem uger har Det Internationale Atomagentur (IAEA) genoprettet kontakten med Tjernobyl–kraftværket i Ukraine.

Det oplyser atomagenturet i en erklæring ifølge nyhedsbureauet TT.

IAEA mistede kontakt til atomkraftværket den 10. marts, efter at russiske soldater havde indtaget værket den 24. februar.

Zelenskij: Rusland sender alt og alle til Donbas

Russerne sender stort set alt, hvad de har, til offensiven mod Donbas.

Det siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

– De sender næsten alt og alle, som kan bekæmpe os, siger han i en videotale ifølge nyhedsbureauet AP.

Zelenskij erklærede mandag aften, at slaget om Donbas er i gang.