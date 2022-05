OVERBLIK: Paven vil have Putin til at stå skoleret

En 13-årig dreng er blevet dræbt efter et missilhav har ramt byen Odessa i Ukraine. Se den ødelagte by og mere andet fra det ukrainske i Ekstra Bladets overblik over det seneste nye fra krigen i Ukraine ovenfor

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Pave Frans siger i et interview tirsdag, at han har bedt om et møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, som skal dreje sig om invasionen af Ukraine. Han har endnu ikke fået svar på forespørgslen.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

– Vi har endnu ikke hørt tilbage, og vi insisterer fortsat, men jeg frygter, at Putin hverken kan eller vil mødes i øjeblikket, siger Pave Frans.

– Men hvordan kan det være muligt, at ikke stoppe sådanne brutaliteter? For 25 år siden måtte vi gå igennem samme situation i Rwanda.

Omtrent 800.000 mennesker mistede på tre måneder livet under folkedrabet i Rwanda i 1994.

Prorussiske separatister tiltaler udenlandske krigsfanger

Anklagemyndigheden under det prorussiske styre i den ukrainske storby Donetsk har rejst tiltale mod to britiske mænd og en marokkansk mand, som havde sluttet sig til den ukrainske hær.

Det skriver mediet CNN.

De tre blev taget til fange af prorussiske styrker midt i april i byen Mariupol, som ligger syd for Donetsk.

Krigen i Ukraine har flere steder ødelagt beboelse og andre større bygninger. Foto: Vadim Ghirda/Ritzau Scanpix

Macron har snakket i telefon med Putin

Den franske præsident, Emmanuel Macron, som for nylig opnåede genvalg, har tirsdag snakket i telefon med sin russiske pendant, Vladimir Putin.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

– Jeg har opfordret Rusland til at leve op til dets internationale ansvar som medlem af FN's Sikkerhedsråd ved at afbryde de altødelæggende angreb, siger Macron i en pressemeddelelse fra det franske præsidentkontor.

Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Raketangreb har mørklagt dele af Lviv

En raketangreb i Lviv i det vestlige Ukraine har ramt byens elnet og ført til strømafbrydelse, siger byens borgmester ifølge BBC. Flere sundhedsinstitutioner vil blive berørt af strømafbrydelserne.

De russiske raketter ramte også adskillige jernbanestationer i byen vestlige del og centrum.

Ukraine: 21 civile er blevet dræbt i Donetsk tirsdag

Russiske angreb i Ukraines østlige Donetsk-region har dræbt 21 civile og såret 27 tirsdag. Det oplyser en ukrainsk embedsmand ifølge BBC. Det britiske medie har ikke været i stand til at bekræfte oplysningen fra uafhængig side.

Regionens guvernør, Pavlo Kyrylenko, siger, at det er det højeste dødstal, som regionen har registreret, siden et angreb på en jernbanestation i sidste måned, hvor 50 mennesker blev dræbt.

Over weekenden blev flere evakueret fra stålværket Avovstal i Mariupol. Flere af dem havde været fanget under jorden i flere måneder. Scenerne var rørende da de lettede evakueret ankom til byen Zaporizhzhia. Ukraine fortæller at 101 mennesker inklusiv børn er blevet evakueret.

156 nye civile evakueret fra stålværk i Mariupol

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, bekræfter tirsdag, at 156 personer er blevet evakueret fra stålværket Azovstal i den ukrainske by Mariupol.

Det skriver The Guardian.

I sin daglige tale siger præsidenten, at de evakuerede er blevet sendt til byen Zaporizhzhia. Han tilføjer, at der er brug for en aftale om våbenhvile, hvis flere skal evakueres fra stålværket.

Zelenskij: Genopbygning vil koste 600 milliarder dollar

Den russiske invasion af Ukraine har lagt store dele af landet i ruiner, og derfor venter der et gigantisk arbejde med at genopbygge landet, når krigen engang er slut.

Ifølge landets præsident, Volodirmir Zelenskij, kommer genopbygningen på nuværende tidspunkt til at koste 600 milliarder dollar. Det svarer til cirka 4242 milliarder kroner.

Det siger han tirsdag på et videomøde i London ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent.