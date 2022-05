OVERBLIK: Pentagon afviser at have hjulpet Ukraine med at 'ramme' russiske generaler

Få overblikket over de seneste nyheder fra Ukraine her.

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, afviser torsdag, at det har forsynet Ukraine med efterretninger om, hvor russiske generaler befandt sig, så ukrainske styrker kunne dræbe dem.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

The New York Times har torsdag bragt en historie, hvor det fremgår, at amerikanske efterretninger skulle have hjulpet Ukraine til at ramme det russiske krigsskib "Moskva" i april.

John Kirby, talsperson for Pentagon, siger, at det er rigtigt, at USA forsyner de ukrainske styrker med militære efterretninger for "at hjælpe ukrainere med at forsvare deres land".

– Jeg hjælper ikke med efterretninger om lokaliteten på højt rangerede militærledere på slagmarken, ligesom vi heller ikke deltager i beslutningsprocessen om, hvor Ukraine skal ramme, siger han.

Foto: Efrem Lukatsky/Ritzau Scanpix.

Zelenskij: Rusland har ødelagt hundredvis af hospitaler

Ruslands invasion af Ukraine har ødelagt hundredvis af hospitaler og efterladt læger uden den rette medicin til behandling af patienter. Det siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i sin daglige videotale ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han vurderer, at russiske styrker har ødelagt eller beskadiget omkring 400 institutioner inden for sundhedsvæsenet.

Ukraine: Rusland planlægger at lande fly nær Odesa

Det ukrainske militær mener, at Rusland planlægger at gennemføre en landgangsoperation på Sortehavskysten nær havnebyen Odesa. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Ukraine er russiske droner i stigende grad begyndt at flyve over området. Derudover har russiske krigsskibe fortsat en stærk tilstedeværelse ud for den ukrainsk-kontrollerede kyst, lyder det videre.

For godt en måned siden blev olie- og benzindepoter ved Odesa ramt af russiske missiler.

Medie: Amerikanske efterretninger hjalp Ukraine med at ramme russisk krigsskib

USA gav efterretninger, der hjalp ukrainske styrker med at lokalisere og ramme det russiske krigsskib "Moskva" i april.

Det siger amerikanske embedsmænd til avisen New York Times.

Hjælpen er en del af en hemmeligstemplet indsats fra USA, hvor man giver efterretninger om blandt andet de russiske styrkers lokalitet til Ukraine.

Der er dog forskellige meldinger om, hvor meget USA har hjulpet Ukraine. To højt rangerede embedsmænd siger til New York Times, at Ukraine allerede vidste, hvor "Moskva" befandt sig, og at USA blot bekræftede det. Andre embedsmænd siger, at USA var afgørende for, at Ukraine kunne ramme krigsskibet.

Foto: Leon Lord/Ritzau Scanpix

Fiji beslaglægger russisk oligarks yacht

Myndighederne i Fiji har på opfordring fra USA beslaglagt en yacht, der tilhører den russiske oligark Sulejman Kerimov.

Yachten har en værdi af 300 millioner dollar. Kerimov er underlagt sanktioner på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Han betegnes af USA's justitsministerium som 'en del af en gruppe af russiske oligarker, der drager nytte af Ruslands regering gennem korruption og dens ondskabsfulde aktiviteter rundt omkring på kloden – herunder Krim–halvøen'.

