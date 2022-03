OVERBLIK: Rådgiver mener at krigen kan være slut i maj

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Krigen i Ukraine er formentlig slut i maj, siger Oleksij Arestovitj, som er rådgiver for det ukrainske præsidentkontors stabschef.

Det skriver Reuters.

– Jeg tror, at vi ikke senere end maj – tidligt i maj – burde have en fredsaftale, måske endda meget tidligere. Vi får at se – her nævner jeg de senest mulige datoer, siger Arestovitj.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA: Rusland kan være tæt på betalingsproblemer

Prisen på russiske statsobligationer er faldende, og det kan ifølge det amerikanske finansministerium betyde, at Rusland i den snarlige fremtid kan få problemer med at betale af på dets lån.

Det siger en talsmand for det amerikanske finansministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Raketangreb i Kiev efterlader massive ødelæggelser

Rusland holder stadig igen med angrebene på Kiev

Russiske styrker erobrede mandag mindre territorier i Luhansk-området, men har ikke rettet store angreb mod Ukraines hovedstad, Kiev.

Det skriver den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier i deres daglige rapport om invasionen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kalder Ruslands invasion en fiasko

Den russiske invasion af Ukraine er en "strategisk og taktisk fiasko". Det siger den polske udenrigsminister, Zbigniew Rau, der anklager Ruslands regering for "statsterrorisme".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Som resultat af fiaskoen er russiske styrker begyndt at angribe civile, siger udenrigsministeren videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Beslaglægger Putin-allierets yacht i Barcelona

De spanske myndigheder har midlertidigt beslaglagt en 140 millioner dollar dyr yacht i Barcelona, der tilhører en russisk oligark.

Det oplyser premierminister, Pedro Sanchéz, mandag ifølge Reuters.

Ifølge to kilder med kendskab til sagen tilhører skibet Sergej Tjemesov, der leder den statslige russiske eksportkoncern Rostec.

Han er lige som Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere agent i den russiske efterretningstjeneste KGB. De to menes at være tætte allierede.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

New Zealand vil tage imod 4000 ukrainere

New Zealand vil tage imod 4000 familiemedlemmer til ukrainske borgere i landet. Det skriver The Guardian.

Ifølge immigrationsminister Kris Faafoi vil New Zealand tilbyde ukrainere visum i to år for at hjælpe folk med at flygte fra den nuværende konflikt i Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dronebillederne her viser ødelæggelserne i Mariupol

Ukraine hævder at have forpurret angreb mod Mariupol

Det ukrainske forsvar siger natten til tirsdag, at det har slået et russisk forsøg på at tage kontrollen med havnebyen Mariupol tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Unge anholdt for kanonslag ved modtagecenter for ukrainere

En dreng og tre unge mænd er anholdt for at sprænge kanonslag ved et modtagecenter for ukrainske flygtninge i Bov, som ligger tæt på grænsen til Tyskland. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi John Christiansen.

Vagtchefen kommer med en opfordring til, at man viser en smule mere pli omkring modtagecentrene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere ukrainere er fanget på grænsen mellem Mexico og USA

Over et dusin ukrainske, russiske og hviderussiske flygtninge sidder i disse dage fast ved grænsen mellem Mexico og USA, mens de venter på asyl.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kilder: Biden skal mødes med Nato-ledere i Bruxelles

USA's præsident, Joe Biden, forventes at rejse til Bruxelles i næste uge for at mødes med Nato–ledere for at drøfte den russiske invasion i Ukraine. Det oplyser kilder med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Planlægningen af mødet er stadig i gang, men ifølge kilderne vil mødet finde sted 23. marts. Dog kan det ændre sig, lyder det.