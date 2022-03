OVERBLIK: Rusland beskyldes for at skabe global fødevarekrise

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Rusland blev af medlemmer af FN's Sikkerhedsråd tirsdag beskyldt for at have udløst en "global fødevarekrise" med landets angreb på Ukraine.

Ukraine betegnes ofte som Europas "brødkurv" som følge af landets enorme landbrugssektor og kornproduktion.

– Ansvaret for at indlede krig mod Ukraine og krigens indvirkning på den globale fødevaresikkerhed ligger udelukkende hos Rusland og præsident Putin, sagde USA's viceudenrigsminister, Wendy Sherman, på et møde i Sikkerhedsrådet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samme beskyldning kom fra Frankrigs FN–ambassadør.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraine fortæller, at de har givet Rusland udkast til en aftale.

Ukraine overrækker liste med forslag i fredsforhandlinger

Under fredsforhandlingerne i Istanbul, som både Rusland og Ukraine er positive omkring, har Ukraine overrakt Rusland en liste med ti punkter til en fremtidig aftale.

Det skriver det russiske medie Meduza.

Et af punkterne er, at Ukraine bliver en neutral stat og afstår fra at udvikle atomvåben - til gengæld for internationale juridiske garantier.

Drøftelser mellem Rusland og Ukraine tirsdag i Tyrkiet var ifølge Ruslands chefforhandler, Vladimir Medinskij, konstruktive.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En ødelagt russisk kampvogn og andre militære køretøjer ses her ved frontlinjen nær den ukrainske hovedstad, Kiev, tirsdag. Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

UK: Russernes Kiev-strategi har fejlet

Gentagne tilbageslag for de russiske styrker i forsøget på at omringe Kiev kombineret med vellykkede modangreb fra ukrainske styrker betyder, at Moskva er mislykkedes med dets mål om omringe den ukrainske hovedstad.

Det vurderer det britiske forsvarsministerium (MoD) i dets regelmæssige efterretningsopdatering om krigen, skriver BBC.

Tidligere tirsdag meddelte den russiske regering, at det nedskalerer de militære operationer nær Kiev samt i byen Tjernihiv.

Udmeldingen tyder ifølge MoD på, at Rusland har erkendt, at det har "mistet initiativet" i de områder.

MoD konkluderer i opdateringen, at Rusland sandsynligvis vil omdirigere kamptropper til Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine nær grænsen til Rusland. De to regioner er besat af russiske styrker.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Omkring 200 soldater fra USA bliver flyttet til Litauen efter en manøvre i Norge, fortæller John Kirby, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Alex Brandon/Ritzau Scanpix.

USA sender 200 tropper til Østeuropa

Mens Ruslands krig mod Ukraine fortsætter, sender USA flere kampfly, transportfly og soldater til Østeuropa.

Det oplyser John Kirby, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Blandt andet bliver en enhed på omkring 200 marineinfanterister fra USA flyttet til Litauen efter en manøvre i Norge, oplyser Kirby.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Optimisme omkring forhandlinger trækker aktiemarkeder op

Øget optimisme omkring fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine bidrog tirsdag til en stigning på børserne i Europa og USA.

S&P 500–indekset steg 1,2 procent på Wall Street, mens Dow Jones steg 1,0 procent. Teknologitunge Nasdaq endte med en opgang på 1,8 procent.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Også de førende børser i Europa lukkede med et opsving.

DAX-indekset i Frankfurt steg 2,79 procent, CAC 40 i Paris steg hele 3,08 procent, mens FTSE 100 i London steg med 0,86 procent.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Røde Kors ser behov for hjælp til 18 millioner i Ukraine

Omkring 18 millioner mennesker i Ukraine har brug for humanitær hjælp.

Det oplyser Den internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse (IFRC).

Siden krigen startede, har IFRC hjulpet omkring 400.000 mennesker i Ukraine med blandt andet mad, tæpper, telte og vand.

Det oplyser IFRC–leder Francesco Rocca til Sky News.