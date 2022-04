OVERBLIK: Rusland: Det går som planlagt

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

En embedsmand fra det russiske forsvarsministerium siger ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at "den særlige operation", som russere ved lov skal kalde invasionen af Ukraine, går som planlagt.

– Alle vores mål vil blive nået, siger Aleksij Polisjtjuk.

Rusland omdirigerede for nylig sit fokus på Donbas–regionen, som ligger i det østlige Ukraine, efter at de russiske styrker ikke havde held med at erobre Ukraines hovedstad, Kyiv.

– Den særlige operation slutter, når dens mål er nået. Heriblandt er beskyttelsen af den fredelige befolkning i Donbas, afmilitarisering og afnazificering af Ukraine og elimineringen af den trussel, som Ukraine udgør over for Rusland, efter at det er blevet erobret af Nato–landene, siger Polisjtjuk.

Embedsmænd vil til Mariupol for at forhandle

To ukrainske topembedsmænd er klar til at tage til den belejrede by Mariupol for at forhandle om evakueringer af ukrainske soldater og civile fanget i byen.

Det siger kaptajn Svjatoslav Palamar fra Ukraines Azov–regiment i en videoerklæring.

Det skriver CNN.

De to embedsmænd er den ukrainske flertalsleder i parlamentet, David Arakhamia, og Mykhailo Podoljak, der er rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyjs stabschef.

Zelenskij, soldat og viceborgmester sætter ord på situationen i Mariupol.

Tjetjensk leder: Rusland vil kontrollere stålværk torsdag

Den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, er sikker på, at Rusland vil have kontrol med stålværket Azovstal i Mariupol torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

– Før frokost eller frokost vil Azovstal være fuldstændig under styrker fra Ruslands kontrol, siger han i en besked, som er offentliggjort online sent onsdag aften dansk tid.

Der har flere gange været meldinger om, at den tjetjenske hær deltager i krigen på Ruslands side. Kadyrov er også en loyal støtte for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Billedet her viser angiveligt røg over stålværket Azovstal. Foto: Mariupol City Council/Ritzau Scanpix

Guvernør: Rusland kontrollerer nu 80 procent af Luhansk

Russiske soldater kontrollerer nu 80 procent af Luhansk–regionen i det østlige Ukraine.

Det oplyser regionens guvernør, Serhij Hajdaj, på beskedtjenesten Telegram.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Guvernøren skriver på Telegram, at byerne Rubizjne og Popasna, hvor der i ugevis er blevet udkæmpet intense kampe, er under "delvis" russisk kontrol.

Da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar, kontrollerede russiskstøttede separatister omkring 30 procent af Luhansk.

165 milliarder kroner sat af til nødhjælp

Det internationale samfund har indtil videre sat 165 milliarder kroner – eller 24 milliarder dollar – af til at hjælpe Ukraine ovenpå Ruslands invasion af landet.

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters i en fællesudtalelse fra G7–landenes finansministre.

Ministrene siger desuden, at de fortryder de møder, hvor Rusland har fået lov til at deltage, og at Rusland bør følge Den Internationale Strafferetsdomstols ordre om at stoppe aggressionerne i Ukraine.

G7–gruppen består af syv af verdens førende økomier, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA.