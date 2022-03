OVERBLIK: Rusland hævder rekruttere krigere fra Syrien

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Rusland rekrutterer krigere fra Syrien til at hjælpe med landets invasion af Ukraine. Det fortæller fire amerikanske embedsmænd til avisen The Wall Street Journal.

Rusland er angiveligt interesseret i syrere, som har erfaring med bykampe. Det sker i håb om, at de kan hjælpe de russiske styrker med at indtage den ukrainske hovedstad, Kiev, fortæller embedsmændene.

Det er ikke klart, hvor mange syriske krigere der er blevet rekrutteret, eller om nogle allerede er blevet sendt til Ukraine.

En af embedsmændene fortæller dog, at nogle syrere allerede er i Rusland, hvor de forbereder sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Andrey Gorshkov/Ritzau Scanpix

Eksminister: Han er ikke sindssyg

Andrej Kozyrev, der var Ruslands udenrigsminister fra 1990 til 1996 under daværende præsident Boris Jeltsin, mener ikke, at Vladimir Putin har handlet irrationelt ved at invadere Ukraine – tværtimod.

Det skriver han på Twitter.

- Putin har brugt de seneste 20 år på at tro, at Ukraine ikke er et rigtigt land, og at det i bedste fald burde være en satellitstat, skriver Kozyrev.

Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Meldinger: Krigsobservatørs kontor beskudt

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har modtaget meldinger om, at organisationens kontor i den sydlige ukrainske havneby Mariupol er blevet beskadiget af russiske artilleriangreb.

Det oplyser OSCE i en pressemeddelelse.

Ifølge OSCE er bygningen, der huser organisationens kontor, blevet beskadigt, mens kommunikationsudstyr og to biler også er blevet ødelagt.

OSCE oplyser videre, at arbejdet med at evakuere organisationens observatører fra Ukraine, næsten er færdigt.

Sidste uge blev OSCE-medlemmet Maryna Fenina dræbt i Kharkiv, mens hun var ude for at hente forsyninger til sin familie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hackergruppe viser krigsbilleder på russisk tv

Hackergruppen Anonymous hævder at have skaffet sig adgang til de russiske streamingtjenester Wing og Ivi samt tv–kanalerne Russia 24, Channel One og Moscow 24.

Ifølge gruppen har den overtaget signalet og sender billeder fra krigen i Ukraine direkte ud til russerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Genindtager vigtig havneby

Russiske styrker havde indtaget den ukrainske by Mykolaiv, men søndag blev de ifølge New York Times drevet tilbage.

Lufthavnen i den vigtige havneby skulle derfor være på ukrainske hænder igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Russerne har taget Kherson, men borgerne demonstrerer stadig

Ukraine hævder at have hvervet 20.000 udlændinge til krigen

Ukraine påstår, at man har hvervet 20.000 udlændinge til krigen i landet.

De nye krigere skulle være samlet fra 52 forskellige lande, hævder den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, på ukrainsk tv søndag aften.

Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Britisk efterretningsvæsen: Rusland har næsten ikke gjort fremskridt i weekenden

De russiske styrker ser ud til at have gjort "minimale fremskridt på jorden" i Ukraine i løbet af weekenden.

Sådan lyder det i den seneste rapport fra Storbritanniens efterretningsvæsen ifølge The Guardian.

Storbritanniens forsvarsministerium hæfter sig også ved, at Rusland "i stor stil" har fortsat landets luft– og artilleriangreb mod militære og civile områder i flere ukrainske byer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sender præmiepenge hjem

Den ukrainske tennisspiller Dayana Yastremska har besluttet sig for at sende alle de præmiepenge, hun har vundet ved WTA-turneringen Lyon Open, til Ukraine.

Det siger hun, kort tid efter at hun led nederlag i finalen til kinesiske Zhang Shuai.

- Hvis ukrainerne derude holder øje, vil jeg gerne benytte muligheden for at sige, at I er så stærke, I har en fantastisk kraft, og jeg forsøgte at kæmpe for Ukraine, siger en tårevædet Yastremska.

Præmiepengene for en andenplads i finalen ved Lyon Open er 14.500 euro. Det svarer til knap 108.000 danske kroner.