Overblik: Rusland og Ukraine bytter fanger

Beskydninger i Kharkiv sætter huse i brand og Joe Biden truer med et militært modsvar fra Nato, hvis Rusland bruger kemiske våben i Ukraine. Få overblikket over dagens nyheder fra krigen i Ukraine her

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Rusland og Ukraine bytter fanger

Rusland og Ukraine oplyser, at landene har gennemført den første fangeudveksling af tilfangetagne soldater, siden krigen begyndte for en måned siden.

Ifølge embedsmænd blev ti ukrainske soldater byttet for ti russiske soldater.

I en separat fangeudveksling blev 11 russiske civile søfolk, der var blevet reddet fra et skib, der sank ud for Odessa, byttet for 19 ukrainske søfolk fra et skib, der blev erobret af russerne i Sortehavet.

Canada vil indføre sanktioner mod 160 russiske parlamentsmedlemmer

Canada vil fortsætte med at øge sine forsvarsudgifter. Sådan lyder det fra landets premierminister, Justin Trudeau, ifølge Reuters. Derudover annoncerer han nye sanktioner mod Rusland, der har invaderet Ukraine.

- Canada vil øge presset ved at sanktionere 160 medlemmer I Føderationsrådet, som fremmede og muliggjorde denne uberettigede invasion, siger han til journalister efter et Nato–topmøde i Bruxelles.

Føderationsrådet udgør det ene af de to kamre i parlamentet i Moskva.

Storbritannien: Ukraine har angrebet vigtige mål besat af Rusland

Ukrainske styrker har startet angreb mod vigtige mål i Ukraine, der er besat af russiske styrker.

Det skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter.

Ifølge ministeriet er det sandsynligt, at det ukrainske militær fortsat vil ramme logistiske mål i russisk–kontrollerede områder.

- Dette vil tvinge det russiske militær til at prioritere at forsvare sine forsyningskæder og forhindre det i at få meget tiltrængte forsyninger frem til styrkerne.

FN: Rusland har ansvaret for den humanitære krise i Ukraine

FN's Generalforsamling konkluderer i en ny resolution, at det er Rusland, der har skabt den humanitære krise i Ukraine. Samtidig bliver landet bedt om at afslutte krigen.

Resolutionen blev vedtaget torsdag med støtte fra 140 lande. Fem lande stemte imod, mens 38 lande afstod fra at stemme.

De fem lande, som stemte nej, var Rusland, Belarus, Syrien, Nordkorea og Eritrea.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Johnson kommer med uhyggelig advarsel om Ukranies store byer

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er ikke optimistisk omkring ønsker om fred fra Ruslands præsident, Vladimir Putins, side. Det siger han til BBC.

Johnson tror, at Putin vil forsøge at "Groznyjficere" de store byer i Ukraine. Det er en reference til den tjetjenske hovedstad, Groznyj, som Rusland bombede og belejrede fra 1999–2000, skriver BBC.

Tjetjenien er en russisk republik.

FN: Civile bliver bortført i russisk-besatte områder

Ukrainere bliver vilkårligt tilbageholdt og forsvinder i russisk–kontrollerede områder.

Det oplyser FN til BBC.

FN har således bekræftet mindst 36 tilfælde af civile tilbageholdelser. Og ofte bliver familierne nægtet at få information om de tilbageholdte.