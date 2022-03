OVERBLIK: Rusland: 'Ret alarmerende'

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ifølge talsmanden for Kreml i Moskva, Dmitrij Peskov, var USA's præsident, Joe Bidens, bemærkning om, at Putin ikke bør forblive ved magten i Rusland både "ret alarmerende" og en "personlig fornærmelse".

Det siger Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Videre fortæller Peskov, at Rusland ikke anerkender Den Internationale Straffedomstols (ICC) jurisdiktion. Domstolen har indledt en efterforskning af påståede krigsforbrydelser i Ukraine–krigen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Amnesty beskylder Rusland for beskidt krigsførelse

– Det, der sker i Ukraine, er en gentagelse af det, vi har set i Syrien.

Det siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnes Callamard, med henvisning til, at Rusland i flere år har støttet Syriens præsident i kampen mod oprørsgrupper.

Hun beskylder Rusland for at begå krigsforbrydelser i Ukraine.

De russiske styrker angriber ifølge Amnesty blandt andet civil infrastruktur som hospitaler og boliger og omdanner de såkaldte humanitære korridorer, som oprettes for at civile kan blive evakueret i sikkerhed, til "dødsfælder".

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Peskov åbnede op om, hvad der skal til før Rusland vil tage atomvåben i brug. Foto: Natalia Kolesnikova/Ritzau Scanpix

Kreml-talsmand: Kun hvis Ruslands eksistens er i fare, vil vi bruge atomvåben

Uanset hvordan "operationen" i Ukraine ender, er det ikke en grund til at bruge atomvåben.

Sådan lyder det fra Dmitrij Peskov, talsmand for Kreml i Moskva, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

– Vi har et sikkerhedskoncept, der meget tydeligt siger, at kun hvis der er en trussel mod statens eksistens i vores land, kan vi, og vil vi rent faktisk bruge atomvåben til at eliminere truslen, siger Peskov.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Syv EU-lande til borgere: Drag ikke i krig i Ukraine

Syv medlemslande af EU opfordrede mandag deres borgere til ikke at drage til Ukraine for at bekæmpe den russiske invasion.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Opfordringen kom fra ministre fra Frankrig, Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Luxembourg og Belgien. Det skete efter et møde i Bruxelles mellem landene.

Ifølge Frankrigs indenrigsminister, Gerald Darmanin, har "meget få" borgere fra Frankrig rejst til Ukraine for at kæmpe efter hans viden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Opfordring til Vesten

Præsident Volodimir Zelenskij opfordrer endnu en gang vestlige ledere til at indføre yderligere sanktioner over for Rusland.

Men han tvivler på, at de europæiske ledere vil indføre et forbud mod import af russisk olie, som sammen med naturgas er blandt Ruslands største indtægtskilder.

Ifølge Zelenskij er der tegn på, at det kun vil ske, hvis Rusland anvender kemiske våben.

– Der findes ikke ord for det. Tænk, hvor langt ud det er kommet. Venter på kemiske våben, siger han i en videotale natten til tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Japan forbyder eksport af luksusvarer

Med virkning fra 5. april bliver det forbudt at eksportere luksusprodukter fra Japan til Rusland. Det oplyser Japans ministerium for økonomi, handel industri tirsdag.

Det skriver Reuters.

Forbuddet omfatter luksusbiler, motorcykler, spiritus, kosmetik, mode– samt kunstgenstande.