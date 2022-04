OVERBLIK: Rusland tilbyder angiveligt bonusser

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Det russiske forsvarsministerie tilbyder angiveligt soldater, som er trukket tilbage fra blandt andet Kiev–regionen, kontante bonusser for at få dem til at melde sig klar til kamp igen.

Det skriver den amerikanske forsvarstænketank Institute for the Study of War (ISW).

Tænketanken henviser til et dokument dateret 2. april, hvori der tilbydes særlige bonusser til russiske styrker i Ukraine.

Radio Liberty var først til at omtale dokumentet. Det skete søndag.

Eksperter har ifølge det norske medie VG tidligere sagt, at soldaterne i de tilbagetrukne styrker har behov for tid, før de vil være kampklare igen. Det skyldes, at styrkerne har lidt store tab og er udslidte og demoraliserede.

I dokumentet udloves der bonusser for særlige indsatser. Således udløser det en belønning på 300.000 rubler at ødelægge et ukrainsk fly. Det svarer til cirka 24.600 danske kroner.

Bonussen for at ødelægge en helikopter er angiveligt på 200.000 rubler, mens det belønnes med 50.000 rubler at sætte et pansret køretøj ud af spillet.

ISW har flere gange tidligere rapporteret om tilfælde med russiske soldater, der nægter at adlyde ordrer om at vende tilbage til Ukraine efter at være trukket tilbage.

Zelenskij bekræfter ikke meldinger om kemiske våben

Tidligere var der ubekræftede meldinger om, at Rusland havde brugt kemiske våben i den ukrainske by Mariupol.

Men dem bekræfter den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij ikke i en tale mandag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I stedet siger han, at der en risiko for, at Rusland vil bruge kemiske våben, og at det er en trusssel, som Ukraine tager meget seriøst.

Velgørenhedsorganisation redder bjørn fra ukrainsk hotel

En tidligere cirkusbjørn, der i årevis er blevet holdt i et lille bur på et ukrainsk hotel, er blevet reddet af en hollandsk velgørenhedsorganisation.

Det skriver BBC.

Bjørnen, der hedder Kiriusha og menes at være omkring 24 år gammel, ankom søndag til en zoologisk have i Holland, hvor den nu er i karantæne.

Zelenskij: Vi har ikke våbnene til at befri Mariupol

De ukrainske forsvarsstyrker er ikke besiddelse af de våben, som er nødvendige for at kunne befri den belejrede havneby Mariupol.

Det siger præsident Volodimir Zelenskij i sin daglige videotale ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

– Hvis vi havde kampfly, tilstrækkelig med kraftigt pansrede køretøjer og det nødvendige artilleri, ville vi være i stand til at gøre det, siger han om muligheden for at fortrænge de russiske besættelsesstyrker fra Mariupol.

I videoen her kører russiske vogne kører angiveligt med ukrainske lig til krematorie i Mariupol.

USA opfordrer Indien til at fordømme Rusland

Mandag har den amerikanske præsident, Joe Biden, og hans regering holdt virtuelle møder med deres indiske kolleger. Håbet var, at man kunne fortælle Indien, hvorfor de burde tage mere aktivt afstand til Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Men det er nemmere sagt end gjort, fortæller Vikram Singh, som er analytiker og Asien ekspert til Los Angeles Times. Indien er i høj grad militært afhængigt af Rusland og importerer mange af sine produkter til landbruget fra Rusland.

– Indere er lige så forfærdede som alle andre, men Indien er også et fattigt land, siger Singh til avisen.