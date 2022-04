OVERBLIK: Rusland: Vestlige våben i Ukraine er legitime mål

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over nyheder fra krigen i Ukraine

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger i en tale mandag, at leverancer af vestlige våben til Ukraine bliver anset som et væsentlig engagement i krigen i Ukraine fra Natos side.

Derfor betragter Rusland også disse som legitime mål, siger han.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, mener, at vestlige våben i Ukraine er legitime mål. Foto: Mikhail Metzel/AP

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Storbritannien vil sende ambulancer til Ukraine

Storbritannien vil sende 22 ambulancer, 44 brandbiler, medicinsk udstyr, beskyttelsestøj og termiske kameraer til Ukraine.

Derudover vil Storbritannien yde finansiel hjælp til at uddanne læger og sygeplejersker.

Det fortæller premierminister Boris Johnson.

Ifølge ham skal den britiske hjælp ruste det ukrainske folk til at levere afgørende sundhedsbehandling og redde liv.

Det skriver The Guardian.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraine vil have FN til at søge om evakuering af Mariupol

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, opfordrer FN til at presse Rusland til en evakuering af den belejrede havneby Mariupol. Han mener, at det er noget som FN er i stand til at kunne trænge igennem med. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kuleba udtrykker samtidig en frygt for, at FN–chefen Antonio Guterres falder i Ruslands fælde ved at lade sig køre rundt i manegen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

40 lande mødes til Ukraine-møde i Tyskland tirsdag

USA er vært for 40 allierede lande, der tirsdag mødes på den amerikanske luftbase Ramstein i Tyskland.

På mødet er det Ukraine, der er på dagordenen, og fokus vil ifølge nyhedsbureauet Reuters være på at sørge for, at Ukraine har nok våben til at forsvare sig mod Rusland.

Mødet vil især handle om, hvordan de allierede lande kan sikre sig, at Ukraine kan forsvare sig mod den russiske aggression i det østlige Ukraine.

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, kommer til at sidde ved borden til mødet. Han har netop været på besøg i Kyiv. Her mødte han og USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den ukrainske høst kan blive 20 procent mindre i 2022

De seneste efterretninger fra det britiske forsvarsministerium viser, at Ruslands invasion i høj grad har påvirket landbrugsproduktionen i Ukraine.

Det skriver forsvarsministeriet på Twitter.

Den ukrainske kornhøst vil sandsynligvis være 20 procent lavere i 2022 sammenlignet med 2021. Det sker, fordi de områder, hvor man kan så korn, er blevet mindre på grund af invasionen.

Ukraine er verdens fjerdestørste producent og eksportør af korn, og når Ukraine producerer mindre korn, vil det betyde, at den globale pris for korn stiger.

Højere kornpriser kan true adgangen til mad globalt og især i de mindst økonomisk udviklede lande, lyder efterretningerne fra Storbritannien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil bytte Nato-medlemskab ud med nordisk forsvarsalliance

Norge venstreorienterede parti SV's næstformand, Torgeir Knag Fylkesnes, ønsker at trække Norge ud af forsvarsalliancen Nato. I stedet er han åben over for en nordisk forsvarsalliance. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Hvis Norden, inklusive Danmark, indgår en pagt, der minder om Nato–traktatens artikel fem, mener Fylkesnes, at Norge ikke længere behøver at være en del af Nato. Artikel fem går ud på, at hvis ét land bliver angrebet, er det et angreb på alle lande, skriver NTB.