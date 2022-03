OVERBLIK: Sådan forløb natten til lørdag i Ukraine-konflikten

Mens Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har holdt tale, er der meldinger om, at russiske soldater er nået ind til bymidten i Mariupol.

Få overblikket over nattens nyheder i Ukraine-konflikten her:

* Russiske soldater når ind til centrum i vigtig havneby.

Natten til lørdag udkæmpes der kampe mellem russiske og ukrainske soldater i havnebyen Mariupol.

Det siger borgmesteren i byen, Vadym Bojtjenko til det britiske medie BBC og bekræfter, at russiske styrker er nået ind til Mariupols bymidte.

* Zelenskyj varsler store tab for Rusland uden fredsforhandlinger.

Rusland skal trække sig fra Ukraine, hvis landet ikke vil lide katastrofale tab, sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en videotale natten til lørdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten opfordrede derfor til, at alle parter nu sætter sig til bordet og for alvor begynder at forhandle om en fredsaftale i Ukraine.

* Senioranalytiker: Erobring af Kyiv er ikke sandsynlig nu.

Det er ikke sandsynligt, at der sker en erobring eller omringning af Ukraines hovedstad lige nu. Det vurderer Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og tidligere analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste.

- Erobring eller omringning af Kyiv afhænger af markant tilførsel af styrker og forsyningslinjer. Derfor ikke sandsynlig nu. Missiler mod Lviv sandsynlig reaktion på US/Nato-beslutning om markant våbenstøtte, skriver han på Twitter.

* Krig i Ukraine udskyder Belgiens udfasning af atomkraft.

De høje energipriser, som krigen i Ukraine har medført, får nu Belgien til at udskyde landets plan om at udfase atomkraft med ti år.

Det sagde landets premierminister, Alexander De Croo, fredag ifølge Reuters.

Belgien har hidtil opereret med et mål om at blive uafhængig af atomkraft inden år 2025. Beslutningen betyder helt konkret, at to atomreaktorer, som er kendt som Doel 4 og Tihange 3, vil forblive aktive frem til 2035 i stedet for 2025. De to reaktorer leverer tilsammen cirka 35 procent af Belgiens samlede atomkraftproduktion.