Overblik: Sådan forløb natten til søndag i Ukraine-konflikt

Russerne hævder at have fået fuld kontrol over byen Lyman

Russiske styrkers angreb på byer i det østlige Ukraine tog lørdag til i styrke. Topdiplomat nedtoner vestlige bekymringer for brug af atomvåben, og Putin kommer med advarsel i telefonsamtale.

Her et overblik over den seneste udvikling i Ukraine.

Russerne forsøger at omringe ukrainske styrker:

Lørdag intensiverede russiske styrker angrebet på byen Sievjerodonetsk, der er den største by i Donbas-området, som endnu er under ukrainsk kontrol. Rusland forsøger angiveligt at omringe styrkerne i byen.

Ruslands forsvarsministerium meddelte, at dets styrker og allierede oprørsgrupper nu har fuld kontrol over byen Lyman, der ligger omkring 60 kilometer fra Sievjerodonetsk.

Ukraines viceforsvarsminister oplyste derimod, at kampen om Lyman ikke er overstået.

Putin vil drøfte eksport af korn:

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er ifølge egne ord parat til at drøfte, hvordan Ukraine kan genoptage eksporten af hvede fra havne i Sortehavet. Udførslen fra Ukraine af korn og andre varer er hårdt ramt af krigen.

- Rusland er parat til at finde løsninger for uhindret eksport af korn. Herunder ukrainsk korn fra havne i Sortehavet, siger Putin.

Ambassadør afviser bekymring for atomvåben:

Det er usandsynligt, at Rusland kommer til at anvende taktiske atomvåben i krigen mod Ukraine. Det siger Ruslands ambassadør i Storbritannien, Andrej Kelin, i et interview søndag.

Rusland har meget strenge bestemmelser på det område, fortæller ambassadøren. Det er hovedsageligt kun, når statens eksistens er truet, at kan komme på tale.

- Det har intet at gøre med den nuværende operation, siger Kelin.

Putin advarer Macron og Scholz:

I en telefonsamtale med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands kansler, Olaf Scholz, advarede Putin lørdag de to ledere mod at forsyne Ukraine med de tunge våben, som Ukraine siger er nødvendige for at kunne yde invasionsstyrkerne effektiv modstand.

Zelenskyj beskriver kampe som ubeskriveligt vanskelige:

Ukraine står imod voldsomme russiske angreb i byerne Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk, men styrkerne står over for 'ubeskriveligt vanskelige' forhold. Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i sin daglige videotale sent lørdag aften.

Russiske og ukrainske styrker kæmper i øjeblikket i voldsomme gadekampe i området Sievjerodonetsk, der er et vigtigt knudepunkt for jernbanen i Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

