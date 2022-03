Overblik: Sådan forløb natten til søndag i Ukraine

Et atomforskningsanlæg hævdes blandt andet at være under beskydning

Krigen i Ukraine er nu inde i sit 31. døgn, og landets præsident kom i nat med endnu en bøn til vestlige lande om at sende mere militært materiel.

Læs mere om nattens hændelser her:

Spærrer ikke længere for polske kampfly

USA har ikke længere indvendinger mod, at Polen overdrager jagerfly til Ukraine for at hjælpe landet med at afværge den russiske invasion.

Det siger Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, i en skriftlig udtalelse.

Oplysningen er ikke bekræftet fra USA selv.

Mariupol beder om hjælp

Den belejrede havneby Mariupol kan ifølge præsident Volodymyr Zelenskyj ikke reddes fra de russiske tropper, hvis Ukraine ikke får adgang til flere kampfly og kampvogne.

- Ukraine kan ikke skyde russiske missiler ned med haglgeværer og maskingeværer. Ukraine beder blot om én procent af Natos kampvogne og fly, siger han.

Endnu en højtstående russer meldes dræbt

Den russiske generalløjtnant Jakov Rezantsev er blevet dræbt i et angreb nær byen Kherson. Det oplyser Ukraines forsvarsministerium.

Ifølge en vestlig embedsmand er Rezantsev den syvende russiske general, der er blevet dræbt i Ukraine, og den anden generalløjtnant.

Sanktioner kan lempes

Sanktioner pålagt personer og virksomheder i Rusland kan lempes eller blive ophævet, hvis Rusland trækker sine tropper ud af Ukraine og forpligter sig til at indstille krigshandlinger over for Ukraine.

Det siger Storbritanniens udenrigsminister, Liz Truss.

Atomforskningsanlæg hævdes at være under beskydning

Russiske styrker har beskudt et atomforskningsanlæg i den ukrainske by Kharkiv.

Det oplyser det ukrainske parlament på Twitter.

Rusland beskyldes for at bruge fosforbomber.

Russiske styrker har angiveligt brugt fosforbomber mod ukrainske soldater nær byen Avdijivka i Donetsk.

Det fortæller en ukrainsk løjtnant, som har taget billeder af nedslaget.

