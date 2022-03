OVERBLIK: Senat stempler Putin som krigsforbryder

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Det amerikanske Senat har enstemmigt vedtaget en resolution, der fordømmer den russiske præsident, Vladimir Putin, som en krigsforbryder.

Godkendelsen viser et sjældent tilfælde af sammenhold i den normalt dybt splittede Kongres.

Det skriver The Guardian.

– I dag gik vi allesammen – demokrater og republikanere – sammen for at sige, at Vladimir Putin ikke kan løbe fra ansvaret for de grusomheder, han har begået mod det ukrainske folk, siger den demokratiske flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Biden melder ud i dag

Det forventes, at den amerikanske præsident, Joe Biden, onsdag vil meddele, at USA står klar med ny militær assistance til en værdi af over en milliard dollars – svarende til cirka 6,7 milliarder kroner.

Det skriver Wall Street Journal.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij i tale: Takker USA for støtte og advarer russere, der støtter krigen

Zelenskij er mere optimistisk omkring forhandlinger med Rusland

Ruslands krav under forhandlinger med Ukraine er på det seneste begyndt at lyde mere realistiske.

Det siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, natten til tirsdag ifølge nyhedsbureauet Interfax.

Zelenskij understreger dog, at der stadig er brug for mere tid for at få løst konflikten mellem de to lande.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Trækker sig ud af Europarådet

Rusland har meddelt Europarådets generalsekretær, Marija Pejcinovic Buric, at landet trækker sig ud af organisationen.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer, efter at Europarådets medlemslande på det seneste er kommet under pres for udvise Rusland af rådet på grund af landets invasion af Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Disse droneoptagelser viser voldsomme ødelæggelser i Mariupol

500 ukrainere menes at være taget som gidsler på hospital

Russiske styrker har angiveligt taget omkring 500 mennesker som gidsler på et hospital i Mariupol under endnu et angreb på den ukrainske havneby.

Det siger guvernøren i Donetsk-regionen, hvor Mariupol ligger, Pavlo Kyrylenko, skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge guvernøren er det både patienter, sundhedsfagligt personale og naboer til hospitalet, der er blevet taget som gidsler.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Polen opfordrer til fredsbevarende mission

En international fredsbevarende mission bør sendes til Ukraine.



Det mener den polske vicepremierminister, Jaroslaw Kaczynski, som er i Ukraine sammen med den polske premierminister samt premierministrene fra Slovenien og Tjekkiet.



– Jeg tror, at det er nødvendigt at have en fredsmission – Nato, eller måske en bredere international struktur. I hvert fald en mission, der er i stand til at forsvare sig selv, og som vil operere på ukrainsk territorie, siger Jaroslaw Kaczynski på et pressemøde sammen med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre russiske helikoptere sprængt i luften i Kherson

Det ukrainske militær har sprængt tre russiske militærhelikoptere i luften ved den internationale lufthavn i byen Kherson tirsdag.Det viser satellitbilleder fra stedet, skriver CNN.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraine hævder at have dræbt en fjerde russisk general

Ukraine oplyser, at en fjerde russisk general er blevet dræbt under kampe i landet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge det ukrainske indenrigsministeriums rådgiver Anton Gerasjenko blev generalmajor Oleg Mitjaev dræbt, da russiske styrker tirsdag forsøgte at storme havnebyen Mariupol.

Gerasjenko har delt et billede på beskedtjenesten Telegram, der angiveligt viser den døde russiske general. 46–årige Mitjaev har tidligere været i krig for Rusland i Syrien.

Hans død er ikke blevet bekræftet af russiske myndigheder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

