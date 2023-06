Overblik: Striden mellem Wagner-gruppen og Rusland

Mens nogle i Kyiv håber, at kampen mellem Wagner-gruppen og Ruslands regering vil betyde, at de har mindre energi til at bekrige Ukraine, er andre bekymrede for, hvad der vil ske, hvis Prigozjins, chefen for Wagner-gruppen, kommer til magten

Bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen begyndte lørdag at bevæge sig fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Konflikten kulminerede for alvor, da den private hærs leder, Jevgenij Prigozjin, fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Her kan du få et overblik over forløbet fra aftentimerne fredag frem til afbrydelsen af fremrykningen:

21.00: Prigozjin anklager Rusland for angribe Wagner-gruppen:

Omkring klokken 21.00 fredag aften dansk tid hævder Jevgenij Prigozjin, at hans soldater er blevet ramt af et missil fra det russiske forsvar. Det russiske forsvarsministerium afviser pure påstanden.

22.00: Rusland rejser sag for opfordring til væbnet mytteri mod Prigozjin:

Den russiske efterretningstjeneste FSB oplyser, at der vil blive åbnet en sag mod Prigozjin for opfordring til væbnet mytteri. Prigozjin afviser, at han er i gang med et militærkup.

23.20: FSB beder Wagner-soldater om at pågribe Prigozjin:

FSB opfordrer Wagner-soldater til ikke at følge Prigozjins 'kriminelle og forræderiske' ordrer, men i stedet at pågribe ham.

01.00: Wagner-gruppen hævder at gå ind i Rusland:

Prigozjin hævder omkring klokken 01.00 natten til lørdag, at han og hans soldater har krydset grænsen mellem den østukrainske region Donetsk og den sydvestrussiske region Rostov. Billeder fra byen Rostov viser pansrede køretøjer, men det er fortsat uklart, om de er fra Wagner-gruppen.

03.00: Wagner hævder at have skudt russisk helikopter ned:

Prigozjin siger på beskedtjenesten Telegram, at hans soldater har skudt en russisk militærhelikopter ned, efter at den åbnede ild mod hans soldater.

04.15: Region melder om militærkonvojer på motorvej mod Moskva:

Regeringen i den russiske region Voronezj beder borgere om at holde sig fra M4-motorvejen, fordi der befinder sig en konvoj af militære køretøjer på motorvejen.

Det står ikke klart, om det er Wagner-gruppens køretøjer.

04.15: Prigozjin sværger, at han vil vælte den russiske militærledelse:

Wagner-chefen sværger, at samtlige af hans 25.000 soldater står klar til at dø, og lover samtidig, at han vil vælte den russiske militærledelse. Prigozjin har særligt været i clinch med den russiske hærchef, Valerij Gerasimov, og den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu.

08.45: Wagner hævder at have kontrol over Voronezj, 500 kilometer syd for Moskva:

En russisk sikkerhedskilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at Wagner-soldater har taget kontrol over alle militære anlæg i byen Voronezj.

Byen ligger omkring 500 kilometer syd for den russiske hovedstad, Moskva.

09.00: Præsident Putin taler til russerne:

I en tale til det russiske folk kalder præsidenten det, der udspiller sig i Rusland, for 'en kniv i ryggen' og lover 'et hårdt modsvar'. Samtidig beder han militæret om at stoppe 'kriminelle aktiviteter'.

12.00: Zelenskyj kalder situationen tegn på svaghed:

Lørdag formiddag skriver Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj på Twitter, at 'Ruslands svaghed er åbenlys'. Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, og siden har de to lande været i krig.

17.30: Moskovitter rådes til at blive hjemme:

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, råder indbyggere i Moskva til så vidt muligt at undlade at bevæge sig rundt i byen. Det skriver han ifølge mediet på beskedtjenesten Telegram.

19.30: Wagner-gruppens soldater vender om:

Lørdag aften dansk tid bekræfter Jevgenij Prigozjin, at han er gået med til at stoppe fremrykningen af soldater i Rusland og nedtrappe situationen. Han oplyser i den forbindelse, at gruppens soldater er nået frem til omkring 200 kilometer fra Moskva.

Aftalen om at nedtrappe situationen kommer, efter at Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, har talt med Prigozjin og mæglet i den optrappede konflikt.

Kilder: Reuters, BBC og AFP.