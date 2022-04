OVERBLIK: Syv døde og endnu flere såret i bombeangreb

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

34 er såret efter et bombeangreb i byen Kharkiv, oplyser en regional anklager på Telegram ifølge The Guardian.

Tidligere er det blevet oplyst, at syv mennesker har mistet livet.

– Den 3. april omkring klokken 18 lokal tid skød russiske angribere mod beboede bygninger i Sloboda–distrikterne i Kharkiv, lyder det fra den regionale anklagers kontor.

– Som følge heraf blev omkring ti huse og et trolleybus–depot beskadiget.

Ifølge foreløbige oplysninger blev syv dræbt, 34 blev såret, herunder 3 børn.

Justin Trudeau fordømmer de drab på civile i Ukraine. Foto: Blair Gable/Ritzau Scanpix

Canada lover at drage Rusland til ansvar for drab på civile

Canadas premierminister, Justin Trudeau, fordømmer de "grusomme og forfærdelige" drab på civile i Ukraine, og lover, at "det russiske regime" vil blive draget til ansvar.

Over weekenden har billeder og meldinger fra den ukrainske by Butja særligt vakt stor opsigt. De viser, at flere civile angiveligt ligger døde i byens gader efter at være blevet henrettet af russiske styrker. Rusland afviser at have dræbt eller såret nogen civile i byen.

Zelenskij opfordrer Rusland til at stoppe krigsforbrydelser

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, opfordrer til, at de russiske "krigsforbrydelser" skal stoppe.

Det siger han i kølvandet på rapporter om, at der er fundet massegrave og snesevis af lig af civile i gaderne i den ukrainske by Butja.

Det skriver CNN.

Ukraines udenrigsminister sætter her ord på Butja-massakren.

Borgmester: 50 døde indbyggere er ofre for udenretlige drab

Butjas viceborgmester Taras Shapravskyj, siger, at 50 af de døde indbyggere, der er blevet fundet efter den russiske tilbagetrækning fra byen, er ofre for udenretlige drab udført af russiske soldater.

Det skriver Reuters. Ruslands forsvarsministerium har i en erklæring fremført, at alle fotos og videoer udgivet af ukrainske myndigheder med påstand om "forbrydelser" begået af russiske soldater i Butja var en "provokation".

Reuters var ikke i stand til uafhængigt at verificere, hvem der stod bag drabene på indbyggerne.

Lig i gaderne i Butja nord for Kiev. ADVARSEL: Voldsomme billeder.

Zelenskij opfordrer til støtte under Grammy-uddeling

– Støt os på enhver måde I kan. Sådan lyder det fra Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til Grammy–uddelingen, der finder sted natten til mandag.

Det sker i en videobesked, skriver Reuters.

Zelenskij på skærmen til årets Grammy-uddeling. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Russiske soldater trækker sig tilbage fra Sumy

Russiske soldater er begyndt at trække sig tilbage fra den østlige ukrainske region Sumy.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det er dog endnu for tidligt at konstatere, at regionen er blevet befriet, siger lederen af den regionale administration.