OVERBLIK: Ukraine afviser

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Det kommer ikke på tale at overgive den belejrede havneby Mariupol til de russiske invasionsstyrker.

Det siger Ukraines vicepremierminister, Iryna Veresjtsjuk, til det ukrainske medie Pravda ifølge Reuters.

Mikhail Mizintsev, lederen for Ruslands forsvarsstyrelse, sagde tidligere søndag, at Ukraine har indtil mandag klokken 5 – Moskva–tid – til at reagere på et tilbud om humanitære korridorer samt til at nedlægge våbnene i Mariupol.

Mindst fire mister livet i bombardement i Kiev

Kievs borgmester, Vitali Klitschko, oplyser ifølge Reuters, at der sent søndag aften er et bombardement i gang i bydelen Podil lige nord for centrum af den ukrainske hovedstad.

– Ifølge de informationer vi har for øjeblikket, så er adskillige hjem og et af butikscentrene ramt. Redningshold, læger og politiet er allerede på stedet, skriver han på det sociale medie Telegram.

Mindst fire personer har ifølge Reuters mistet livet.

Putin hylder krigen i Ukraine i sin tale på stadion.

Russiske flådeskibe fortsætter blokade

Russiske flådeskibe fortsætter med at blokere Ukraines kyst og affyre missiler mod mål på fastlandet. Det skriver det britiske forsvarsministerium i en daglig efterretningsopdatering.

– Blokaden af Ukraines kyst vil sandsynligvis forværre den humanitære situation i Ukraine ved at forhindre livsnødvendige forsyninger i at nå frem til den ukrainske befolkning, skriver ministeriet i et tweet.

Ukraine: Libyske soldater på vej til krigen

Ifølge de ukrainske væbnede styrker har Rusland indgået en aftale med Libyens hærfører Khalifa Haftar om at rekruttere libyske soldater til at bistå de russiske i invasionen af Ukraine.

Det skriver det ukrainske medie Kyiv Independent på Twitter.

Joe Biden besøger Polen fredag

USA's præsident, Joe Biden, vil i forlængelse af sine møder i Bruxelles denne uge, på fredag rejse videre til Polen for at drøfte krisen i Ukraine. Det oplyser Det Hvide Hus natten til mandag dansk tid.

Biden skal i Warszawa mødes med Polens præsident, Andrzej Duda.