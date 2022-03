Overblik: Ukraines præsident vil have globalt forbud mod russiske fly og skibe

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ruslands angreb på Ukraine fortsætter. Ekstra Bladet bringer her et overblik over, hvad der er sket i nattens løb.

FN's chef for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator Martin Griffiths fortæller sent mandag dansk tid, at der i løbet af de seneste dage har været mindst 406 civile ofre i Ukraine.

Herunder har mindst 102 mistet livet.

Det skriver CNN.

Han advarer om, at det reelle tal kan være langt højere, da mange meldinger om ofre endnu ikke er blevet endeligt bekræftet.

Scott Morrison fortæller, at Australien sender militær støtte til Ukraine. Arkivfoto

Hjælp fra Australien

Australien vil bidrage med 70 millioner australske dollar – svarende til cirka 335 millioner kroner – i militær støtte til Ukraine.

Det oplyser den australske premierminister, Scott Morrison, tirsdag ifølge BBC.

– Vi taler om missiler og ammunition, som kan hjælpe dem med at forsvare deres land, siger han.

Ingen soldater fra USA

USA har tilbudt Ukraine mere støtte i form af sanktioner og våben til at modstå invasionen fra Rusland.

Det oplyser Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, efter at have talt til sin amerikanske pendant, Antony Blinken, natten til tirsdag dansk tid.

- I vores telefonsamtale bekræftede udenrigsminister Blinken, at den amerikanske støtte til Ukraine forbliver urokkelig.

Dog fortæller Jen Psaki, der er talskvinde for Det Hvide Hus, at de amerikanske tropper ikke kommer ikke til at tage en aktiv del i krigen i Ukraine.

- Præsidenten har været meget tydelig omkring, at han ikke har tænkt sig at sætte amerikanske tropper ind og kæmpe en krig mod Rusland, siger Psaki ifølge CNN mandag aften dansk tid.

Volodimir Zelenskij delte mandag en video på Facebook, hvor han fortæller, at han håber på et globalt forbud mod russiske fly og skibe. Arkivfoto

Håber på globalt forbud

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, mener, at der skal indføres et globalt forbud mod russiske fly og skibe. Det udtaler han i en video på Facebook mandag aften.

– Vi må blokere for adgangen for dette land i alle havne, alle kanaler og alle verdens lufthavne, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han opfordrer desuden verdenssamfundet til at 'overveje at fuldstændigt lukke luftrummet for russiske raketter, fly og helikoptere'.

Tak, Elon Musk

De såkaldte Starlink-satellitter, der har til formål at sikre internet i fjerne egne, er nu ankommet til Ukraine.

Det oplyser den ukrainske vicepremierminister, Mikhailo Fedorov.

– Starlink – her. Tak, Elon Musk, skriver han på Twitter.

Tesla- og SpaceX-direktør Elon Musk er gået med til at levere Starlink–satellitter til Ukraine efter anmodning fra Mikhailo Fedorov.

Internetforbindelsen i Ukraine er blevet påvirket af den russiske invasion, særligt i de sydlige og østlige dele af landet, hvor kampene har været værst.

Lægeforening med opfordring

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) opfordrer sine medlemmer til at yde almen lægehjælp til ukrainske flygtninge, hvis de har behov for det, selv om de endnu ikke er registreret med sundhedskort eller lignende.

PLO-formand Jørgen Skadborg skriver på Twitter, at lægehuse i hele landet er 'klar til at yde almen lægehjælp til ukrainske flygtninge':

Mastercard blokerer

Mastercard har blokeret adskillige russiske finansielle institutioner fra selskabets betalingsnetværk.

Det sker som følge af sanktionsordrer mod Rusland, oplyser Mastercard natten til tirsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.