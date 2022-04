OVERBLIK: Undskylder til Mariupol

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Iryna Veresjtjuk, som er en af den ukrainske regerings vicepremierministre, undskylder via beskedtjenesten Telegram over for indbyggerne i Mariupol for, at det ikke lykkedes at evakuere dem.

– Vi undskylder over for folket i Mariupol, som ikke ventede på at blive evakueret i dag. Granatilden startede nær opsamlingspunktet og tvang den humanitære korridor til at blive lukket, skriver hun.

Hjælper med at indsamle beviser for krigsforbrydelser

USA's statsadvokat, Merrick Garland, siger ifølge nyhedsbureauet, at han har været i kontakt med den ukrainske anklagemyndighed, og at USA bistår Ukraine i arbejdet med at indsamle beviser for, at Rusland muligvis begår krigsforbrydelser under invasionen af Ukraine.

- Vi skal bruge hundredvis af milliarder

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at det vil kræve hundredvis af milliarder dollar at genopbygge Ukraine, når konflikten med Rusland slutter. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I et fælles møde med Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken i Washington siger Zelenskij på et videolink, at hans land har brug for omkring syv milliarder dollar om måneden for at kompensere for de økonomiske tab midt i konflikten med Rusland.

Derudover vil Ukraine have brug for "hundredvis af milliarder dollar til at genopbygge" landet senere.

- Vi bliver til det sidste

Over jorden er det omringede stålværk Azovstal i byen Mariupol stort set tilintetgjort, og under jorden er civile fanget under sammenstyrtede bygninger.

Det fortæller en af de sidste ukrainske vogtere i den strategisk vigtige havneby til britiske BBC.

Fra stålværket fortæller Svjatoslav Palamar fra Azov-regimentet, at ukrainerne på Azovstal har stået imod en bølge af russiske angreb.

– Jeg bliver ved med at sige, at så længe vi er her, forbliver Mariupol under ukrainsk kontrol, siger han til BBC.

Et medlem af af de prorussiske styrker ses her ved en ødelagt administrationsbygning på Azovstal-stålværket i Mariupol torsdag. Foto: Chingis Kondarov/Reuters

Sender 120 ubemandede droner til Ukraine

USA sender et nyt ubemandet luftvåbensystem til Ukraine, som ifølge den amerikanske regering passer til det ukrainske militærs behov.

Det fortæller talsmand for USA's forsvarsministerium, Pentagon, John Kirby ifølge nyhedsbureauet dpa.

Luftvåbensystemet er et dronesystem, der består af flere end 120 ubemandede droner.

Systemet er en del af en ny militær hjælpepakke fra USA på 800 millioner dollar – knap 5,5 milliarder kroner.

Estland og Letland: Rusland har begået folkedrab

De estiske og lettiske parlamenter har torsdag vedtaget udtalelser, hvori der står, at de mener, at Rusland har begået folkedrab i Ukraine.

Det skriver CNN.

– Systematiske og massive krigsforbrydelser er blevet begået mod den ukrainske nation af Ruslands bevæbnede styrker, lyder det blandt andet i udtalelsen fra Estland.

– Som medlem af FN, Europarådet, EU, Nato og som forsvarer af demokratiske værdier, kan Letland ikke acceptere Ruslands handlinger, der udfører masseødelæggelse af det ukrainske folk, herunder kvinder og børn, lyder det i erklæringen fra Letland.

USA's præsident Joe Biden har for nylig også sagt, at han mener, at Rusland begår folkedrab i Ukraine.