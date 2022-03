OVERBLIK: USA forbereder sig på uhyggeligt scenarie

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Det Hvide Hus har angiveligt samlet en gruppe, som skal forberede scenarier for, hvordan USA og dets allierede skal reagere, hvis Ruslands præsident, Vladimir Putin, frigiver sine lagre med kemiske, biologiske eller atomvåben.



Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Gruppen fået navnet 'Tiger Team'.

Rusland blokerer Google News

Googles nyhedstjeneste, Google News, er blevet blokeret i Rusland. Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Interfax skriver, at den russiske kommunikationseftersyn, Roskomnadzov, begrunder blokaden med, at tjenesten linker til usande nyheder om krigen i Ukraine.

Zelenskij i tale: - Vi forventer seriøse skridt fra Nato, EU og G-7.

Zelenskij opfordrer til global demonstration mod Ruslands invasion

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, opfordrer folk i hele verden til at demonstrere mod Ruslands invasion af Ukraine.

– Medbring ukrainske symboler for at støtte Ukraine, friheden og livet, siger Zelenskijpå engelsk i en videotale.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

– Gå ud på jeres pladser og i jeres gader og gør jer synlige og bliv hørt, tilføjer han.

Storbritannien: Ukraine øger presset på russiske styrker

Ukraine øger presset på russiske styrker nordøst for hovedstaden Kiev. Det skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter.

– Det er sandsynligt, at vellykkede modangreb fra Ukraine vil forstyrre russiske styrkers evne til at reorganisere og genoptage deres egen offensiv mod Kiev, skriver ministeriet.

Storbritannien har i øvrigt i sinde at sende yderligere 6000 missiler til Ukraine. Det oplyser landets premierminister, Boris Johnson, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov advarer mod Nato-indblanding og Scholz forsikrer, at det ikke sker.

Russerne har trukket sig 30 kilometer på et døgn

Russiske styrker har trukket sig mere end 30 kilometer øst for den ukrainske hovedstad, Kiev, inden for det seneste døgn. Styrkerne er desuden begyndt at indtage forsvarsstillinger.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

– Det er lykkedes ukrainerne at skubbe russerne 55 kilometer øst og nordøst for Kiev, oplyser en højtstående embedsmand, som udtaler sig til AFP under betingelse af anonymitet.

FN's Sikkerhedsråd afviser russisk anmodning om bistand

En russisk anmodning om adgang til bistand og civil beskyttelse i Ukraine, er ikke gået igennem i FN's Sikkerhedsråd onsdag.

Det skriver Reuters. Kun Kina og Rusland stemte ja. De resterende 13 medlemmer stemte ikke.

– Hvis Rusland gik op i den humanitære situation, ville det stoppe med at bombe børn og afslutte deres belejringstaktik. Men det har de ikke, siger den britiske FN–ambassadør Barbara Woodward efter afstemningen.

Rusland nægter, at det angriber civile.