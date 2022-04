OVERBLIK: USA fordømmer russisk snak om atomkrig

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ned Price, talsmand for USA's udenrigsministerium, har tirsdag fordømt kommentarer fra Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, om, at verden ikke skal undervurdere truslen om atomkrig på grund af konflikten i Ukraine.

Det skriver BBC.

På et pressemøde kalder Price Lavrovs kommentarer for "toppen af uansvarlighed" og siger, at de er et forsøg på at fjerne fokus fra Ruslands fejlslagne krig i Ukraine.

Price kritiserede sent tirsdag aften dansk tid Lavrovs udtalelse. Foto: Manuel Balce Ceneta/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rådgiver forudser krig i mange måneder endnu

Oleksij Arestovytj, der er rådgiver for den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, mener, at krigen mod Rusland kan vare indtil udgangen af året.

Dog tror han, at nye våben stillet til rådighed for de ukrainske styrker kan få en betydning for kampene i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.

Det siger han i et YouTube–interview tirsdag aften, skriver nyhedsbureauet dpa.

Oleksij Arestovytj vurderer, at krigen sandsynligvis vil trække ud i mange måneder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraine giver frisk opdatering på kampene i Donbas

Den øverstbefalende for de ukrainske styrker i den østlige Donbas region har givet en opdatering over kampene i området, der lige nu er Ruslands primære fokus.

Det skriver BBC.

Ifølge den ukrainske Joint Forces Operation har landets styrker tirsdag ødelagt 9 kampvogne, 11 artillerisystemer, 4 enheder med specialudstyr, 17 pansrede køretøjer, 16 biler, 4 lastbiler med brændstof og én antiluftskyts–kanon i kontraangreb på russerne.

Det har ikke været muligt for BBC at bekræfte tallene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Statuen blev rejst tilbage i 1982 for at mindes 60–året for sovjetunionen. Foto: Genya Savilov/Ritzau Scanpix

Ukraine fjerner sovjetisk monument i Kiev

Et sovjetisk monument, der symboliserer venskab mellem Ukraine og Rusland, i Kiev er tirsdag blevet skilt ad.

Det sker ifølge byens borgmester, Vitali Klitschko, som et svar på den russiske invasion af Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Statuen forestillede en russisk og en ukrainsk arbejder, der sammen holder en sovjetisk venskabsorden. Statuen blev rejst i 1982 for at mindes 60–året for sovjetunionen.

– Dette monument symboliserede venskab mellem Ukraine og Rusland. Vi ser nu, hvad dette "venskab" er – ødelæggelse af ukrainske byer, at ødelægge ukraineres liv, at dræbe titusindvis af fredelige mennesker. Jeg er overbevist om, at sådan et monument har en helt anden betydning nu, siger borgmesteren.

Da monumentet blev taget ned, var der en menneskemængde, der klappede mens de sang en hyldestsang for Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rusland hævder at have taget kontrol over vigtig ukrainsk region

Ruslands forsvarsministerium siger, at dets styrker har "befriet" hele regionen Kherson i det sydlige Ukraine.

Det melder nyhedsbureauet Interfax ifølge BBC.

BBC har ikke været i stand til at bekræfte meldingerne, men tidligere på dagen oplyste Ukraines militær, at den russiske hær har udpeget nye ledere af regionens administration.

Kherson er et vigtigt strategisk mål for Rusland, da regionen og byen af samme navn ligger lige til Sortehavet.

Tilbage i begyndelsen af marts satte Kherson-borger ord på situationen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fodboldliga opgiver sæson uden at kåre en vinder

Ukrainske fodboldklubber har besluttet at afslutte sæsonen i landets bedste række uden en vinder.

Det oplyser den ukrainske Premier League i en erklæring tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fodboldsæsonen i den bedste ukrainske fodboldliga har været suspenderet siden den 24. februar, hvor Rusland invaderede Ukraine.

Shakhtar Donetsk slutter øverst i tabellen med to point mere end Dynamo Kyiv. Det er ventet, at de to klubber vil blive tildelt pladser i næste sæsons Champions League-kvalifikationsrunder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Canada lukker aftale og sender otte pansrede køretøjer til Ukraine

Som flere andre lande er Canada i gang med at øge sin militærstøtte til Ukraine, og derfor har landet netop lukket en aftale om at sende otte pansrede køretøjer til landet "så hurtigt som muligt".

Det oplyser forsvarsminister Anita Anand på Twitter.

Køretøjerne er af mærket Roshel. I sidste uge leverede Canada også flere howitzer–kanoner og en stor mængde ammunition til Ukraine.