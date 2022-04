OVERBLIK: USA: Krigen har været en strategisk katastrofe for Rusland

Hver dag samler Ekstra Bladet de vigtigste nyheder fra krigen i Ukraine til dig. Her er 31. marts

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Det Hvide Hus i USA har set 'ubestridelig bevis' for, at krigen mod Ukraine har været 'en strategisk katastrofe' for Rusland.

Sådan lyder den kontante melding fra Kate Bedingfield, der er kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus, skriver The Guardian.

Hun tilføjer, at Rusland 'arbejder på at omdefinere de oprindelige mål for deres invasion'.

Ukraine: Russiske styrker har konfiskeret flere tons mad og medicin

Tolv busser kørte torsdag til den ukrainske by Melitopol. Men det 14 tons mad og medicin, de havde med sig, blev konfiskeret af russiske styrker.

Det siger den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk ifølge CNN.

Der er kampe forude advarer Zelenskij

I en videotale gentager Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at Rusland er ved at opbygge styrker nær den belejrede havneby Mariupol.

Det skriver BBC.

– Der vil være kampe forude. Vi mangler stadig at gå ned ad en meget svær vej for at få alt, hvad vi ønsker, siger han.

Ukraines prorussiske separatister kan snart få selskab af russiske soldater, der har været udstationeret i Georgien. Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

Rusland flytter op mod 2000 soldater fra Georgien til Ukraine

Rusland er i færd med at flytte mellem 1200 og 2000 udsendte soldater fra Georgien til Ukraine.

Det viser britiske efterretninger skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter.

Det skriver, at det er er højst usandsynligt, at det på noget tidspunkt har været Ruslands plan at forstærke tilstedeværelsen i Ukraine på den måde.