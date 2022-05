OVERBLIK: USA: Ukrainere tvangsflyttes til Rusland

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

USA har set tegn på, at almindelige ukrainere under krigen bliver tvangsfjernet til lejre i Rusland.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, mandag.

- Jeg kan ikke sige noget om antallet af lejre, eller hvordan de er indrettet. Men vi har indikationer på, at ukrainere mod deres vilje bliver bragt til Rusland, siger John Kirby, der er talsmand for Pentagon.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han afviser at betegne deportationerne som etnisk udrensning med henvisning til, at det ikke er op til Pentagon at fastslå den slags. Men Kirby siger, at der er rigelige beviser på "russisk brutalitet" under krigen.

- I 75 dage har (Rusland, red.) brutaliseret den ukrainske nation og det ukrainske folk. Og hver gang du tror, at de ikke kan falde endnu dybere, så modbeviser de det, siger Kirby om den russiske krigsførelse.

Biden sætter tempoet op for våbenforsendelser

Præsident Joe Biden har genoplivet en bestemmelse fra Anden Verdenskrig, der blev brugt til at hjælpe USA's allierede med at bekæmpe Nazityskland.

Bestemmelsen skal i dag bruges til at sætte tempoet op for våbenleverancer til Ukraine i krigen mod Rusland.

Biden har underskrevet den såkaldte "Lend-Lease Act", der gør det muligt for USA at udlåne og leje våben ud, for ifølge eget udsagn at "støtte Ukraines kamp for at forsvare deres land og demokrati mod Putins brutale krig".

- Vi har ikke råd til forsinkelser i denne afgørende krigsindsats, siger Biden i en erklæring.

Bestemmelsen kan også bruges til at hjælpe Polen eller andre østeuropæiske lande, der er påvirket af Ruslands invasion.

USA's præsident, Joe Biden, underskriver den såkaldte "Lend-Lease Act", der gør det muligt for USA at udlåne og leje våben ud til Ukraine. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix

Sender yderligere 40 milliarder dollars

Demokraterne i den amerikanske kongres er blevet enige om at sende yderligere 39,8 milliarder dollars i bistand til Ukraine.

Det skriver Reuters, som har fået informationen fra to kilder, der er bekendt med forslaget.

Biden bad 28. april Kongressen om 33 milliarder dollars i støtte til Ukraine. Så den plan, som Repræsentanternes Hus har vedtaget, overstiger præsident Joe Bidens anmodning.

Det nye forslag skulle ifølge kilder inkludere yderligere 3,4 milliarder dollars til militærhjælp og 3,4 milliarder dollars i humanitær bistand.

- Han har ingen udvej

USA's præsident Joe Biden har sagt, at han er bekymret over, at den russiske præsident, Vladimir Putin, 'ikke har en vej ud' af Ukraine-krigen og kæmper for at finde ud af, hvad han skal gøre nu.

Det skriver The Guardian.

Under en tale ved en politisk fundraiser for Den Demokratiske Nationalkomité i Potomac, Maryland, sagde Biden, at Putin havde troet, at invasionen af Ukraine ville splitte Nato og opløse EU:

- Jeg er overbevist om, at Putin troede, at han kunne splitte Nato, at han troede, at han kunne nedbryde EU, sagde Biden ifølge en CNN-rapport fra begivenheden.

Biden sagde desuden, at han er bekymret for at den russiske leder 'ikke har en udvej lige nu, og prøver at finde ud af, hvad han skal gøre'.

