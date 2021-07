Overblik: Verden står både i flammer og under vand

Mange naturkatastrofer har ramt kloden denne sommer. Ekstra Bladet giver dig her et overblik over nogle af dem

De sidste mange dage har beboere i landsbyen Teryut i Sibirien gjort alt, hvad der står i deres magt for at slukke de voldsomme skovbrande, der i øjeblikket står på.

- Vi har intet kunnet se for bare røg i over en måned. Børnene i byen er allerede blevet sendt væk, og lige nu er skovbrandene kun to kilometer væk fra vores landsby, siger en 63-årig pensionist fra Teryut til The Guardian.

De helt ekstraordinære skovbrande har allerede afbrændt massive områder i det nordøstlige Sibirien, og myndighederne i Rusland kalder det mest tørre sommer i området i 150 år.

Røgen er så tyk, at det er umuligt at se længere end 10-20 meter frem. Foto: Roman Kutukov

Lokale brandmænd har taget beskyttelsesudrustning på i Jakutien for at bekæmpe de store skovbrande. Foto: Roman Kutukov

Nordamerika lider ligeledes

På den anden side af Atlanterhavet er der ligeledes gang i de årlige skovbrande, som har udledt så meget røg, at det for nyligt kunne ses i Danmark.

Alene i Canada er der lige nu omkring 800 aktive skovbrande. I den canadiske by Lytton nordøst for Vancouver har brande ødelagt 90 procent af byen, og flere steder rundt omkring i både USA og Canada er mennesker blevet tvunget til at evakuere deres hjem.

Skovbrandene har særligt gode vilkår efter en hedebølge, som flere steder har sendt temperaturerne mod usædvanlige højder - særligt i Californiens ørkenområder og i Death Valley.

Skovbrand i Sierra Nevada er blevet antændt af lyn. På bare et døgn er branden fordoblet i størrelse. Foto: Noah Berger/Ritzau Scanpix

200 døde

Store dele af Vesteuropa har for nyligt oplevet dødbringende oversvømmelser, der tilsammen har kostet 200 mennesker livet.

Mange af dødsofrene i Tyskland er fundet i vandfyldte kældre, hvor de har forsøgt at redde værdifulde ejendele. Andre blev skyllet væk og blev dræbt eller kvæstet af det strømmende vand.

Vandmasser og et jordskred har ramt Erftstadt i Tyskland, hvor flere er omkommet. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Oversvømmelserne af en karakter, der normalt aldrig ses i Europa.

Det fortalte Lars Høg Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen, som bliver sat ind ved oversvømmelser eller brande i Danmark.

- Det er meget voldsomme oversvømmelser og enormt omfattende skader, der er sket, sagde han tidligere til Ekstra Bladet.

- Det er også voldsomt, fordi det er sket over så stort et område, og fordi huse, veje og broer er forsvundet.

Et helt års nedbør på en dag

Mindst 25 mennesker har frem til sent onsdag lokal tid mistet livet, efter den mest voldsomme regn i årtier har ramt det centrale Kina.

Blandt de dræbte er 12 personer, som blev fanget, da en metrostation blev oversvømmet.

Flere byer er blevet lammet, og der er sket enorme skader.

På tværs af Henan-provinsen er vandet brudt igennem dæmninger, og Kinas præsident, Xi Jinping, beskriver situationen som 'meget alvorlig'.

Omkring 200.000 indbyggere er blevet evakueret i storbyen Zhengzhou, oplyser lokalregeringen.