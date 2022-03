OVERBLIK: Vil forsøge våbenhvile for fjerde dag i træk

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Rusland vil tirsdag klokken 08.00 dansk angiveligt indstille angrebene i Ukraine og åbne nye humanitære korridorer ud af byerne Kiev, Kharkiv, Mariupol og Sumy.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge flere russiske nyhedsbureauer.

Det er fjerde dag i træk, at landet annoncerer planer om en midlertidig våbenhvile.

Alle de foregående dage er forsøg på at evakuere civile ukrainere dog slået fejl. Det skyldes, at Ukraine og Rusland ikke har kunnet blive enige om betingelserne for evakueringerne, lige som begge parter også har beskyldt hinanden for at skyde videre trods aftaler om våbenhvile.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil have møde mellem Zelenskij og Putin

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger mandag, at landet arbejder på at få sat en samtale i stand mellem præsident Volodimir Zelenskij og Ruslands Vladimir Putin.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

– Vi har længe ønsket en direkte samtale mellem Ukraines præsident og Vladimir Putin, fordi vi ved alle sammen, at det er ham, der tager de afgørende beslutninger, siger Kuleba.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se noget af videoen her

Zelenskij er stadig i Kiev

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, har ikke tænkt sig at forlade Kyiv, selv om russerne nærmer sig.

Det siger han mandag aften i en video, hvor han også viser, at han stadig befinder sig i hovedstaden.

– Jeg gemmer mig ikke. Jeg gemmer mig ikke. Og jeg er ikke bange for nogen, siger Zelenskij blandt andet i videoen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA: Putin hyrer syrere til kamp i Ukraine

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, bekræfter nu, at det også er dets overbevisning, at den russiske præsident, Vladimir Putin, hyrer syriske krigere til at hjælpe med invasionen af Ukraine.

Talsmand John Kirby siger mandag ifølge Reuters, at det er "interessant, at Hr. Putin er blevet afhængig af udenlandske styrker på nuværende tidspunkt".

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FN's fredsbevarende styrker kan kendes på de blå hjelme, som de bærer. Her ses de i Goma, der ligger ved grænsen mellem DR Congo og Rwanda. Foto: Glody Murhabazi/Ritzau Scanpix

Kalder FN-styrker hjem til kamp mod Rusland

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, har natten til tirsdag underskrevet et dekret, der hjemkalder Ukraines bidrag til FN's fredsbevarende missioner.

Det skriver mediet Kyiv Independent på Twitter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Godkender milliardlån

Ledelsen i Verdensbanken har mandag godkendt en 723 millioner dollar stor pakke med lån og bevillinger til Ukraine, der skal hjælpe landet igennem krigen med Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beløbet svarer til knap fem milliarder kroner. Pakken inkluderer blandt andet lånegarantier fra Holland og Sverige på 139 millioner dollar og bevillinger på 134 millioner dollar fra Storbritannien, Danmark, Letland, Litauen og Island.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraine: Vi har fået ram på ham

Ifølge Ukraines efterretningstjeneste, Chief Directorate of Intelligence (CDI), har soldater skudt og dræbt den russiske generalmajor Vitaly Gerasimov. Det skriver mediet Kyiv Independent på beskedtjenesten Telegram.

Gerasimov blev hædret med en medalje for hans rolle i Ruslands annektering af halvøen Krim.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Invasionen af Ukraine har både ført til ødelæggelser, dødsfald, masseflugt og krigsfanger. Fanger må ikke vises frem, minder Røde Kors og Amnesty om. Her ses et medlem af Ukraines militær i landets næststørste by, Kharkiv, den 7. marts. Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

FN: Krig i Ukraine kan blive katastrofal for verdens fattigste

Krigen i Ukraine risikerer at sende fødevarepriser verden over i vejret, hvilket kan få konsekvenser for millioner af verdens fattigste.

Det siger David Beasley, direktør for Verdens Fødevareprogram (WFP), mandag til BBC.

Ukraine og Rusland er begge store eksportører af basale fødevarer. Tilsammen står landene for at eksportere cirka en fjerdedel af al hvede i verden og halvdelen af alle solsikkeprodukter som frø og olie.

Ukraine sælger også masser af majs globalt, men krigen i landet er allerede gået ud over landets afgrøder, hvilket har presset priserne op.

Ifølge David Beasley betyder udviklingen, at flere risikerer at sulte verden over.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Indefryser 32 russiske og hviderussiske oligarkers aktiver

Japan fortsætter med at stramme skruen over for folk med tilknytning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Tirsdag annoncerer landets finansministerium, at det planlægger at indefryse yderligere 32 russiske og hviderussiske embedsfolk og oligarkers aktiver i Japan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.