OVERBLIK: Zelenskij: 100.000 mennesker lider i Mariupol

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij fortæller i en videotale sent tirsdag aften, at 100.000 mennesker i øjeblikket befinder sig i den belejrede by Mariupol uden mad, drikke eller medicin.

Zelenskij, siger desuden i videotalen, at russiske soldater har taget en humanitær konvoj til fange.

Det fremgår ikke, om konvojen transporterede mennesker eller bare gods, men buschauffører er blandt andet blevet taget til fange af russerne, siger Zelenskij.

Zelenskij, kalder desuden fredsforhandlinger med Rusland for hårde. Han tilføjer dog, at de ‘skridt for skridt’ bevæger sig fremad.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Russisk stats-tv diskuterer atombombe-scenarier i bedste sendetid

Et klip fra russisk stats–tv viser en mand tale om, hvad der kan ske, hvis Nato blander sig i Ruslands invasion af Ukraine: Der vil komme en atomkrig.

– Modige polakker, i løbet af 30 minutter er der ikke mere af Warszawa tilbage, siger han.

Han truer også Tyskland og de baltiske lande og siger, at Rusland bør invadere Polen og Litauien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Russisk soldat mistænkt for drab og voldtægt af civile

Anklagemyndigheden i Ukraine har åbnet en efterforskning af en russisk soldat, som mistænkes for at have begået voldtægt og drab mod ukrainske civile.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse tirsdag.

Anklagemyndigheden skriver, at mistanken går på, at soldaten dræbte en civil ukrainsk mand og voldtog hans hustru.

Hændelsen skulle være fundet sted i Brovary-distriktet, som støder op til den østlige del af Ukraines hovedstad, Kiev.

Her skulle soldaten være brudt ind i familiens hjem og have skudt ejeren af huset.

Efterfølgende skulle han i beruset tilstand og med hjælp fra en anden soldat have voldtaget mandens kone, som var mor til deres fælles barn.

Ifølge pressemeddelelsen er soldaterne mistænkt for gentagne gange at have truet både moren og barnet på livet med vold og våben.