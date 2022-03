OVERBLIK: Zelenskij advarer Nato

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Hvis ikke Nato lukker luftrummet over Ukraine, risikerer forsvarsalliancens medlemslande at blive ramt af russiske angreb.

Det siger den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, i en videotale natten til mandag.

- Hvis I ikke lukker vores luftrum, er det kun et spørgsmål om tid, før russiske missiler lander på jeres territorie, på Nato-territorie, på Nato-borgeres hjem, siger Zelenskiji videoen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Advarslen kommer, efter at en ukrainsk militærbase nær Javoriv i Lviv-regionen søndag morgen blev angrebet med missiler fra Rusland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Præsident Volodymyr Zelenskyjs kontor offentliggjorde fredag en video, som viser borgmester Ivan Fedorov med en sort hætte over hovedet blive ført bort af bevæbnede mænd fra en bygning i Melitopol.

Nyindsat borgmester vil sende russisk tv

I den russisk belejrede by Melitopol i det sydlige Ukraine vil man begynde at sende russisk tv.

Det fortæller byens nyindsatte borgmester, Galina Daniltjenko, søndag, skriver CNN.

Den prorussiske Galina Daniltjenko, som er tidligere stedfortræder i byrådet i Melitopol, blev indsat på posten af det russiske militær lørdag.

Det skete, efter at byens ukrainske borgmester, Ivan Fedorov, fredag eftermiddag blev bortført af russiske soldater.

Som begrundelse for at begynde at sende russisk tv siger Galina Daniltjenko, at "troværdig information er i underskud", skriver CNN.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Biden og Macron vil stille Rusland til ansvar for krig

I en udtalelse fra Det Hvide Hus understreger præsident Joe Biden, at han og hans franske modstykke, Emmanuel Macron, agter at holde Rusland ansvarlig for krigen i Ukraine. Det skriver Reuters.

De to præsidenter snakkede søndag aften dansk tid sammen i telefon.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba (til højre), ses her sammen med den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken (til venstre), ved den ukrainsk-polske grænse i Korczowa i Polen. Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Blinken og Kuleba drøfter tiltag for at stoppe Putin

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, talte søndag i telefon sammen. Her drøftede de diplomatiske bestræbelser på at stoppe Ruslands invasion af Ukraine.

Det oplyser USA's udenrigsministerium i en erklæring natten til mandag dansk tid.

– De drøftede de igangværende diplomatiske bestræbelser på at stoppe den krig, Putin har valgt at føre, udtaler talsmand for ministeriet Ned Price ifølge nyhedsbureauet Reuters.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere end 328.000 flygtninge er krydset ind i Moldova

Over 328.000 flygtninge er ankommet til Moldova fra Ukraine, siden Rusland indledte sin invasion den 24. februar.

Det oplyser Moldovas udenrigsminister, Nicu Popescu, på Twitter søndag.

– Omkring 101.000 flygtninge befinder sig på krisecentre eller i private hjem på tværs af landet, heriblandt er 48.254 mindreårige, skriver han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bermuda lukker for godkendelser til russiske fly

Mere end 700 russiske fly vil fremover mangle de nødvendige certifikater for at få flyvetilladelse.

Det skyldes, at de er indregistreret i Bermuda, hvor luftmyndighederne ikke længere vil udstede sikkerhedscertifikater til russiske fly.

Russiske fly er i forvejen ramt af flyveforbud i en lang række landes luftrum, ligesom de økonomiske sanktioner betyder, at det er svært at få reservedele.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

EU fordømmer bortførelsen af to borgmestre

EU fordømmer bortførelsen af de to ukrainske borgmestre Ivan Fedorov og Jevhen Matvejev fra henholdsvis Melitopol og Dniprorudne i det sydlige Ukraine.

- EU fordømmer på det kraftigste de russiske væbnede styrkers bortførelse af borgmestrene i Melitopol og Dniprorudne, skriver EU's udenrigschef, Josep Borrell, på Twitter.

– Det er endnu et angreb på demokratiske institutioner i Ukraine og et forsøg på at etablere illegitime, alternative regeringsstrukturer i et selvstændigt land, tilføjer han.