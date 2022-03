OVERBLIK: Zelenskij advarer

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

I en tale natten til fredag dansk tid advarer Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, folk mod at deltage i Ruslands invasion af Ukraine.

Zelenskij fortæller i talen, at Ukraine er i besiddelse af efterretninger om, at Rusland forsøger at rekruttere lejesoldater fra andre lande.

Se noget af talen i videoen øverst.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rusland får igen sænket kreditvurdering

Finansgiganten S&P har torsdag sænket sin kreditvurdering af Rusland fra "CCC–" til "CC".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters skyldes reduceringen, at Rusland har svært ved at betale tilbage på nogle statslån på grund af de sanktioner, landet er ramt af.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt onsdag en tale, hvori han nævner 'udrensning' rettet mod dem, som ikke er med ham.

Putin ventes at true med brug af atomvåben

Ruslands præsident, Vladimir Putin, forventes at true med brugen af atomvåben, efterhånden som krigen trækker ud. Sådan lyder det i en analyse fra USA's forsvarsministerium, Pentagon, ifølge The Guardian.

Kombinationen af Ukraines modstand og økonomiske sanktioner truer ifølge Pentagon Ruslands evne til at producere moderne våben, hvilket kan føre til, at Rusland vil tage skrappere midler i brug, lyder det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Canada tilbyder tre års midlertidigt ophold til ukrainere

Den canadiske regering er ved at etable et nyt immigrationsprogram, der vil tilbyde ukrainere, der flygter fra den russiske invasion, en midlertidig opholdstilladelse i landet i op til tre år.

Det oplyser regeringen torsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ukrainske flygtninge kan samtidig søge om arbejdstilladelse og tilladelse til at studere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Ukraine forsøger at jage russiske styrker ud af Kievs forstæder

Det ukrainske militær har efter eget udsagn iværksat operationer, der går ud på at jage det russiske militær ud af udkanten af hovedstaden Kiev.

– Der er modstand fra fjenden, siger chefen for den regionale militæradministration i Kiev, Oleksandr Pavljuk, til ukrainsk tv, skriver nyhedsbureauet dpa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Norge vil sende milliardhjælp til Ukraine

Norges regering har besluttet at give to milliarder norske kroner til Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Beløbet svarer 1,5 milliarder danske kroner. Noget af beløbet vil regeringen tage fra bistandsbudgettet. Den norske udviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim (Sp), lover samtidig, at andre humanitære kriser i verden ikke vil tage skade.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Japan tilføjer 15 russere til sanktionsliste

Japan vil pålægge yderligere 15 russiske borgere samt adskillige producenter af våben sanktioner som følge af invasionen af Ukraine.

Sanktionerne omfatter blandt andet fastfrysning af aktiver. Det oplyser den japanske regering fredag ifølge Reuters.

Blandt de 15 individer på sanktionslisten er Maria Sakharova, der er talskvinde for det russiske udenrigsministerium.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Billedet er fra et møde mellem præsidenterne i november. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Tidspunkt for møde mellem Biden og Xi offentliggjort

Præsident Joe Biden skal tale med Kinas præsident, Xi Jinping, fredag klokken 14 dansk tid. Det oplyser Det Hvide Hus.

Kina, der traditionelt er allieret med Rusland, har indtil videre holdt sig på sidelinjen efter Ruslands invasion af Ukraine.

På mødet vil Biden blandt andet gøre det klart, at 'Kina bærer ansvaret for alle handlinger, der støtter Ruslands offensiv'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FN vil efterforske civile tab i Ukraine

De civile tab i Ukraine og ødelæggelser af boliger, skoler, hospitaler og anden ikke-militær infrastruktur bør ifølge FN's vicegeneralsekretær, Rosemary DiCarlo, efterforskes.

Det sagde DiCarlo på et møde i FN's Sikkerhedsråd torsdag, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Folkeretten er krystalklar med hensyn til at forbyde direkte angreb mod civile i militæroperationer, og om at de skal beskyttes.

Ifølge FN's seneste opgørelse er 726 civile blevet dræbt fra krigsstarten 24. februar til 15. marts.