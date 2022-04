OVERBLIK: Zelenskij: En skræmmende opgave for Rusland

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, mener, at Rusland vil få svært ved at genopfylde sine våbenlagre grundet sanktionerne imod Rusland.

Det siger han i en videotale sent mandag aften:

- Fremstilling af nyt artilleri, jetfly, nye helikoptere, krydsere under sanktioner vil være en skræmmende opgave for Rusland.

Han mener, at det vil gå udover Ruslands mulighed for at få ny missiler, artilleri, fly og skibe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Luhansk-guvernør: Kampe er et helvede

Der er konstant kampe i de østukrainske byer Rubizhne og Popasna, og Ruslands angreb på Østukraine er et helvede.

Sådan beskriver Luhansk–regionens guvernør, Serhiy Hayday, Ruslands offensiv i det østlige Ukraine i et opslag på Facebook. det skriver BBC.

Ifølge guvernøren i Luhansk har fire personer mandag mistet livet i regionen i forbindelse med kampe i byen Kreminna.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Ingen planer om at Joe Biden skal til Kiev

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har ikke planer om at følge i en række europæiske lederes fodspor og besøge Ukraines hovedstad Kiev.

Det gentager Det Hvide Hus' pressesekretær, Jen Psaki, på et pressemøde mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det har tidligere været fremme, at USA overvejer at sende et andet højtstående medlem af den amerikanske regering på besøg i Ukraine.

Biden vil tirsdag holde et møde over telefonen med allierede, hvor krisen i Ukraine er på dagsordenen. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA: Rusland ser ud til at have lært af sine fejl i Ukraine

USA tror, at Rusland har lært af sine fejl i det nordlige Ukraine, og at landet er klar til at tage sine erfaringer i brug i forbindelse med en ny offensiv i Donbas-regionen.

Det siger en ledende embedsmand i det amerikanske forsvar mandag til CNN.

- Det ser ud til, at de prøver at lære af fejlene i nord, hvor de ikke havde ordentlige styr på forsyningskæderne i det område, de arbejdede i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der ledes efter overlevende efter beskydninger i Kharkiv. Optagelserne her er fra sidste måned.

Tre personer meldes dræbt efter russisk angreb i Kharkiv

Tre personer har angiveligt mistet livet, mens 15 er blevet såret efter et russisk artilleriangreb mod storbyen Kharkiv i det østlige Ukraine.

Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Borgmester: 40.000 civile er blevet deporteret

Borgmesteren i den omringende by Mariupol i det sydøstlige Ukraine siger mandag, at cirka 40.000 civile fra byen er blevet tvangsflyttet til Rusland eller russisk–kontrollerede områder i Ukraine.

Det skriver BBC.

På ukrainske tv siger Vadym Boichenko ifølge mediet, at tallet er blevet bekræftet ved hjælp af byens offentlige register.

Det har ikke været muligt for mediet at verificere tallene fra Mariupol, men der har tidligere været historier fremme om, at Rusland deportere civile ukrainere til landet.

Rusland har selv afvist, at det er tilfældet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Macron: Dialogen med Putin er gået i stå

Den franske præsident Emmanuel Macron siger, at dialogen med Rusland præsident, Vladimir Putin, er gået i stå efter massedrabene i Butja.

Det siger han ifølge The Guardian i et interview med den franske tv–station France 5.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FN-chef vil bede Tyrkiet være vært for forhandlinger

Martin Griffiths, der er chef for nødhjælp i FN, siger ifølge The Guardian, at han i denne uge vil rejse til Tyrkiet for at tale med landets præsident Recep Tayyip Erdogan om udsigterne til, at Tyrkiet kan være værter for humanitære forhandlinger mellem Ukraine og Rusland.

– Tyrkiet har vist sig at kunne være en oprigtigt værdifuld og brugbar vært for sådanne samtaler for begge sider af konflikten, siger han.

Ved samme lejlighed siger han, at der ikke er en våbenhvile på trapperne i Ukraine. Han siger, at de kan være på vej om et par uger, eller måske endnu længere tid.