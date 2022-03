OVERBLIK: Zelenskij kalder Rusland en terrorstat

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger i sin natlige tv–tale, 'at verden officielt må anerkende, at Rusland er blevet en terrorstat'.

Det skriver BBC.

I talen opfordrer præsidenten også endnu engang Vesten til at indføre nye sanktioner mod Rusland og oprette en flyveforbudszone over Ukraine.

Han tilføjer, at fredsforhandlingerne med Rusland næppe vil lykkes, hvis ikke Ukraine får 'rigtig beskyttelse'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bortført ukrainsk borgmester er løsladt

En ukrainsk borgmester, som fredag blev bortført af russiske soldater i byen Melitopol, er onsdag blevet løsladt.

Til gengæld for frigivelsen af borgmester Ivan Fedorov har Ukraine overdraget ni tilfangetagne russiske soldater til det russiske militær.

Det oplyser en pressemedarbejder for Ukraines præsident Zelenskij til nyhedsbureauet Interfax Ukraine, skriver Reuters.

Lørdag protesterede borgere mod bortførelsen af Ivan Fedorov - borgmester i byen Melitopol. Onsdag er han blevet løsladt. Til gengæld har Ukraine frigivet ni russiske soldater. Arkivfoto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Storbritannien: Rusland er nu nødt til at bruge ældre og mere upræcise våben

Ukraines hårde modstand under den russiske invasion betyder, at Rusland formentlig har været nødt til at tage ældre og mere upræcise våben i brug, hvilket øger risikoen for civile ofre.

Sådan lyder det i den seneste efterretningsopdatering fra det britiske forsvarsministerium.

En række vestlige regeringer har tidligere meldt ud, at Rusland formentlig havde regnet med, at invasionen af Ukraine ville gå hurtigere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kræver hastemøde

Storbritannien, USA, Frankrig, Albanien, Norge og Irland har anmodet om et hastemøde torsdag i FN's Sikkerhedsråd som følge af den forværrede humanitære situation i Ukraine.

Det oplyser diplomater ifølge nyhedsbureauet Reuters.

– Rusland begår krigsforbrydelser og angriber civile, skriver Storbritanniens diplomatiske delegation ved FN på Twitter og tilføjer, at Ruslands krig i nabolandet er 'en trussel mod os alle'.

Foto: Michael M. Santiago/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rusland anklager Ukraine for at iscenesætte angreb på brødkø

Rusland afviser meldinger om, at landets styrker onsdag skulle have angrebet en kø af mennesker, der stod og ventede på at modtage brød, i den nordøstlige ukrainske by Tjernihiv.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge ukrainske myndigheder mistede ti personer livet under angrebet, men Ruslands forsvarsministerium kalder historien for propaganda og siger, at der slet ikke er russiske styrker i det området, hvor angrebet skulle have fundet sted.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Facebook fjerner opslag fra russiske ambassader

Facebook har onsdag fjernet et identisk opslag fra adskillige russiske ambassaders profiler, fordi det brød selskabets regler for misinformation.

Det oplyser en talsmand for selskabet.

I opslaget, der blandt andet blev delt på Facebook-siden for den russiske ambassade i Danmark, stod der, at det ikke passer, at Rusland for nylig skulle have bombet et børnehospital i Ukraine.

Den russiske ambassade i Danmark har sammen med Ruslands ambassader i flere andre lande onsdag delt opslag på sociale medier, der kalder meldinger om, at Rusland skulle have bombet et børnehospital i Ukraine, for fake news. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre skibe fra Panama beskudt i Sortehavet

Tre skibe under Panama–flag er blevet ramt at russiske missiler i Sortehave, siden krigen i Ukraine begyndte.

Det oplyser Panamas søfartsstyrelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den maritime myndighed sank et af de tre skibe. De to andre skibe blev beskadiget, men holder sig flydende. Ingen besætningsmedlemmer på de tre skibe er kommet noget til.

Datoerne for beskydningen af de tre fartøjer er ikke oplyst.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nye satellitbilleder viser omfattende skader

Det amerikanske selskab Maxar har netop frigivet nye satellitbilleder, der giver en indikation af skaderne i Ukraine som følge af den russiske invasion.

Det skriver The Guardian.

På billederne kan man blandt andet se boligområder stå i brand i byen Tjernihiv, bombekratere fra artilleri uden for Kharkiv samt på en sportsbane i Tjernihiv.