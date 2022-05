OVERBLIK: Zelenskij: Teenager dræbt i missilangreb i Odesa

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

En 14–årig dreng er blevet dræbt, og en 17–årig pige er blevet såret i et missilangreb i byen Odesa mandag. Det bekræfter Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij. Ifølge præsidenten ramte missilet en sovesal. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere blev ministeren for Ukraines Sikekrhedsråd citeret af medier for at sige, at missilet også havde ramt en kirke. Reuters har ikke været i stand til at bekræfte oplysninger fra uafhægnig side.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Evakuering fortsætter tirsdag

Evakueringen af ​​civile i den belejrede havneby Mariupol vil også sted finde tirsdag. Det oplyser byrådet på beskedtjenesten Telegram. Det anslås, at omkring 200 civile stadig befinder sig på Azovstal–stålværket.

Evakueringen vil finde sted i samarbejde med FN og Internationalt Røde Kors og begynde fra klokken 07.00 lokal tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil annoncere hjælpepakke til Ukraine i tale

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil tirsdag annoncere yderligere 300 millioner pund i militærhjælp i Ukraine.

Det oplyser hans kontor mandag. Beløbet svarer til omkring 2,6 milliarder kroner. Johnson vil annoncere hjælpepakken i en videotale til Ukraines parlament.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA: Rusland planlægger at annektere Donetsk og Luhansk

Rusland har planer om omgående at annektere de to regioner Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine, efter at det ikke lykkedes russerne at vælte regeringen i Kiev.

Det siger Michael Carpenter, der er USA's ambassadør i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), ifølge nyhedsbureauet AFP.

– Ifølge de seneste rapporter tror vi, at Rusland vil forsøge at annektere folkerepublikken Donetsk og folkerepublikken Luhansk, siger han mandag til journalister i Washington D.C.

– Ifølge rapporterne planlægger Rusland at holde folkeafstemninger herom i midten af maj, tilføjer han.

Optagelserne her er fra februar og viser store skader i Donetsk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Installerer russisk internet i besat ukrainsk by

Rusland har sørget for internettet i den besatte ukrainske by Kherson nu er underlagt samme restriktioner, som Rusland er.

Det oplyser NetBlocks, en observatørvirksomhed som overvåger internettilgængelighed i forskellige lande, til The Guardian.

– Forbindelsen er blevet lagt igennem Ruslands internet i stedet for ukrainske udbydere, og dermed er det nu sandsynligvis underlagt samme restriktioner, overvågning og censur, fremgår det af NetBlocks' hjemmeside.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

EU's udenrigschef, Josep Borrell, fortæller, at man planlægger flere sanktioner. Foto: Johanna Geron/Ritzau Scanpix

EU planlægger sjette runde med sanktioner

EU håber på at kunne indføre en sjette runde af sanktioner mod Rusland. Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På et pressemøde i Panama City, hvor Borrell er på officielt besøg, siger han, at han håber at bremse Ruslands energieksport som led i sanktionerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritiserer forbundskansler for at udelukke Ukraine-besøg

Den ukrainske ambassadør i Berlin, Andriy Melnyk, har kritiseret den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, for at udelukke et besøg i Kiev i øjeblikket. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den tyske udenrigsminister planlægger at besøge Kiev for at vise sin støtte til Ukraine. Men Scholz siger, at den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, står i vejen for et besøg. Steinmeier fik for nylig trukket sin invitation til Ukraine tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To danske reportere befandt sig pludselig midt i en kugleregn på østfronten i Ukraine i slutningen af februar. Hør om skyderiet og flugten i 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app. Alle afsnit er ude nu!