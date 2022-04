Overblik: Zelenskyj: Russiske styrker trækker sig mod nord

Flere end 6000 mennesker er blevet evakueret fredag - næsten halvdelen af dem kommer fra Mariupol, hvis borgmester siger, at byen er blevet totalsmadret af russiske angreb.

Få overblikket over nattens hændelser her:

Over 6000 mennesker er blevet evakueret fredag

Den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtsjuk siger, at 6266 mennesker fredag er blevet evakueret fra ukrainske byer. Det skriver CNN, og ifølge det amerikanske medie er opdateringen kommet via en erklæring. Heri noterer Veresjtsjuk sig, at tallet inkluderer 1431 mennesker, som i egne køretøjer tog fra Berdjansk og Melitopol til Zaporizzja via evakueringskorridorer.

Zelenskyj: Russiske styrker trækker sig mod nord

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i et interview med fjernsynskanalen Fox News, at russiske tropper trækker sig nord for Kyiv.

Det går ikke hurtigt, men det er til at få øje på, siger han. Situationen i det østlige Ukraine er straks mere kaotisk, siger han desuden. Han siger, at Rusland forbereder nye angrib på byen Kharkiv og generelt i Donbas–området. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Viceborgmester i Mariupol: Byen er totalt ødelagt

– Byen er totalt ødelagt, siger Mariupols borgmester, Sergei Orlov, i et interview med CNN, hvor han snakker om byens tilstand efter talrige kampe med russerne. – Vi er kede af det – ikke på grund af infrastrukturen, men på grund af menneskerne, lyder det fra borgmesteren.

USA vil forsøge at få sovjetiske kampvogne til Ukraine

Den amerikanske regering vil samarbejde med allierede om at forsøge at flytte gamle sovjetisk producerede kampvogne til Ukraine. Det oplyser en embedsmand fra præsident Joe Bidens regering fredag lokal tid ifølge avisen The New York Times. De sovjetiske kampvogne kan hjælpe ukrainske soldater med at angribe russiske styrker i Donbas–regionen på lang afstand.

Zelenskyj udstikker en sidste advarsel

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, udstikker natten til lørdag en sidste advarsel til det, han kalder 'kollaboratører'.

- Min besked til dem er såre simpel: At blive holdt ansvarlig for kollaboration er uundgåeligt, siger han med henvisning til de embedsmænd, der fortsat har arbejdet for de prorussiske separatister, som Rusland har indsat som ledere i besatte byer i Ukraine.

FN-embedsmand besøger Moskva og sigter efter våbenhvile

En topembedsmand i FN vil besøge den russiske hovedstad, Moskva, i denne weekend for at forsøge at sikre en 'humanitær våbenhvile' i Ukraine. Det siger FN's generalsekretær, António Guterres, ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge Guterres beviser besøget, at FN ikke opgiver ønsket om at stoppe krigen i Ukraine.