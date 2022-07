Oversvømmelse i Kentucky: Mindst 25 døde

Dødstallet stiger til mindst 25 efter en voldsom oversvømmelse i den amerikanske stat Kentucky.

Men det kan blive langt værre, advarer Kentuckys guvenør, Andy Beshear, på et pressemøde lørdag.

- Jeg er bekymret for, at vi kommer til at finde døde i flere uger. Bliv ved med at bede, siger han.

Hjerteskærende

Blandt de døde er fire børn, der ifølge amerikanske medier mistede livet i et hjerteskærende drama.

Børnenes familiemedlemmer, der klamrede sig til et træ, efter at en strøm havde opslugt deres mobilehome, så børnene blive revet væk af strømmen en efter en.

Længerevarende skybrud tidligere på ugen har forårsaget oversvømmelse i 13 af statens distrikter, hvor mange veje og broer i den bjergrige region har taget skade eller er helt ødelagt.

Annonce:

Telefonsignalet er også påvirket. Det gør det svært at finde overlevende.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Helikopterfoto fra den amerikanske hær, der er indsat på grund af undtagelsestilstand. Flere steder er vandstanden steget med flere meter. Foto: Us Army National Guard/RitzauScanpix

Foto: Michael Swensen/Ritzau Scanpix

Katastrofetilstand

- Vi kommer igennem det her sammen, siger Andy Beshear, der tilføjer, at myndighederne fortsat leder personer, der skal reddes.

Medlemmer af nationalgarden fra Kentucky Tennessee og West Virginia har udført mere end 650 redningsaktioner fra luften siden onsdag, mens statens politi har registreret mere end 750 redningsaktioner til vands.

USA's præsident, Joe Biden, har udstedt en såkaldt katastrofeerklæring for de berørte områder, der giver adgang til føderal hjælp til at supplere indsatser i staten.

'Enormt stressende'

Beshear beskriver redningsindsatsen som 'enormt stressende og svær', fordi mudderskred og oversvømmede veje gør det svært at komme frem.

18.000 hjem er desuden fortsat uden strøm, og tusindvis har ikke adgang til sikker vandforsyning.