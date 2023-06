Oversvømmelser efter dæmningskollaps kræver sine første ofre

Mindst tre mennesker er døde som følge af de oversvømmelser, der er fulgt efter ødelæggelsen af den enorme Nova Kakhovka-dæmning i det sydlige Ukraine.

Det rapporterer ukrainske medier.

Avisen The Kyiv Independent citerer Jevhen Rysjtjuk, som er eksilborgmester i den russiskbesatte by Olesjky i Kherson-regionen. Han fortæller, at tre personer er druknet.

- Da Antonivskyj-broen blev sprængt i luften, tog besætterne alle bådene. Der er oplysninger om, at russerne ikke vil lade folk komme ud af de oversvømmede besatte områder, siger Jevhen Rysjtjuk.

The Kyiv Independent skriver, at der også er meldinger om en alvorlig situation på den russiskbesatte venstre flodbred, hvor russerne angiveligt ikke organiserer evakuering af indbyggere.

Nova Kakhovka-dæmningen ligger på Dnepr-floden i det sydlige Ukraine.

Annonce:

Natten til tirsdag stod det klart, at dæmningen var blevet udsat for en sprængning. Vandet begyndte således at fosse ud i landområderne langs floden og udløste en storstilet humanitær og miljømæssig katastrofe.

De tre omkomne i Olesjky er de første dødsfald, der er bekræftet som følge af dæmningskollapset.

Onsdag morgen oplyste den russisk indsatte borgmester i byen Nova Kakhovka ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass, at mindst syv personer var savnet.

Nova Kakhovka-dæmningen består af et 30 meter højt og 3,2 kilometer langt murværk, der afskærmer et 18 kubikkilometer stort bassin.

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt den.

Byen Nova Kakhovka, der ligger i Kherson-regionen, blev besat af russiske styrker i februar 2022 i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Siden har både byen og dæmningen været kontrolleret af russisk militær.