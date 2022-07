Oversvømmelser i Sydney tvinger titusindvis fra deres hjem

Et voldsomt regnvejr fortsætter sin hærgen over Australiens østkyst tirsdag.

Natten over er oversvømmelserne i storbyen Sydney blevet værre, og flere tusinde indbyggere har fået ordre om at forlade deres hjem.

I delstaten New South Wales er omkring 50.000 indbyggere - de fleste i Sydneys vestlige forstæder - blevet bedt om at lade sig evakuere eller har fået besked om, at det snart kan ske.

Det er 20.000 flere end de 30.000, der mandag blev bedt om at forlade deres hjem.

Det oplyser minister for nødberedskab i New South Wales Steph Cooke.

Et intenst lavtrykssystem ud for den australske østkyst har medført voldsomme regnmængder flere steder.

Foto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

Mange steder er der siden lørdag faldet omkring en måneds nedbør på ganske få dage.

Det vilde vejrsystem vil sandsynligvis forlade Sydney i løbet af tirsdagen, men der vil fortsat være risiko for oversvømmelser ugen ud.

- Vi er ikke ude af farezonen endnu, siger Steph Cooke til en lokal tv-station.

Foto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

Mandag aften erklærede den føderale regering oversvømmelserne for en naturkatastrofe, hvilket vil frigive nødhjælp til de værst ramte indbyggere.

I Windsor i det vestlige Sydney er det tredje gang i år, at der er voldsomme oversvømmelser i området.

Foto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

På videoer på sociale medier kan man se veje og broer, der står under vand, og redningsarbejdere, der forsøger at redde strandede personer ud fra delvist oversvømmede køretøjer.

Tilbage i marts i år kæmpede Australien også med oversvømmelser efter et voldsomt regnvejr. Mindst 23 mennesker på tværs af landet mistede dengang livet i forbindelse med oversvømmelserne.