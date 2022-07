Oversvømmelser og jordskred koster 53 mennesker livet i Iran

Kraftig regn har udløst både oversvømmelser og jordskred i Iran i løbet af de seneste døgn. Det har indtil videre kostet 53 mennesker livet.

Det oplyser iranske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Redningsfolk har brugt fredagen på at søge efter savnede. I øjeblikket er 16 personer meldt savnet som følge af det voldsomme vejr.

Oversvømmelser har ramt 400 byer i størstedelen af landets 31 provinser.

Særligt området nordøst for hovedstaden Teheran har været udsat. Fredag har oversvømmelserne fortsat hærget i denne del af landet.

Området er et yndet tilflugtssted for turister på grund af de køligere temperaturer. Der findes også et stisystem i den del af landet, som er populært blandt dem, som kan lide at vandre.

På trods af vejret og gentagne advarsler fra regeringen har turister dog fortsat med at søge mod området.

Lørdag var landet også ramt af oversvømmelser, der ramte den sydvestlige del af Iran. Det kostede 22 mennesker livet.