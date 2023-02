Overvejer privat hær som Wagner-gruppen

Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov, har stor ros tilovers for den berygtede russiske militære Wagner-gruppe, som han mener har opnået 'imponerende resultater' i kampene i Ukraine.

Det i en grad, så Kadyrov overvejer at etablere sin egen gruppe af professionelle lejesoldater, når han en dag ikke længere sidder på sin post.

Det skriver han søndag på beskedtjenesten Telegram.

- Wagner har vist sit mod i militær henseende og sat en streg under debatten om, hvorvidt der er brug for sådanne private militære virksomheder, skriver Kadyrov.

Sådanne grupper er både 'tiltrængte og nødvendige', mener Kadyrov, som har været leder af Tjetjenien siden 2007.

- Når min tjeneste i staten er fuldført, planlægger jeg seriøst at konkurrere med vores kære bror Jevgenij Prigozjin og skabe et privat militært firma, fortsætter Kadyrov med henvisning til Wagner-gruppens stifter.

Både Kadyrov og Prigozjin er nære allierede af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Men de har begge højlydt kritiseret Ruslands militære ledelse for indsatsen i Ukraine. Begge mænd mener, at der skal sættes hårdere ind.

Wagner-gruppen spiller en stadig større rolle i krigen. I de seneste måneder har den været i front for Ruslands forsøg på at indtage byen Bakhmut, der ligger i Donetsk-regionen.

De igangværende kampe omkring Bakhmut er de hidtil længstvarende og blodigste i krigen i Ukraine.

Meget tyder på, at den russiske regering forsøger at begrænse Prigozjins voksende politiske indflydelse.

Prigozjin har tidligere beskyldt det russiske militær for at 'stjæle' sejre fra Wagner-gruppen. Det anses for at være et tegn på, at hans indflydelse er øget.

Regeringen har givet ham besked på at stoppe den offentlige kritik, og har beordret statslige medier til ikke at nævne ham eller Wagner-gruppen ved navn.

Både Kadyrov og Prigozjin er kendt for deres barske synspunkter og brutale metoder.

Wagner-gruppen har været aktiv i Ukraine, Syrien og afrikanske lande. Den er gentagne gange blevet anklaget for krigsforbrydelser.

Gruppen kæmpede også på russisk side, da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen.

