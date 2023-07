På flugt fra flammerne: - Det var en voldsom oplevelse

Befinder du dig i områder berørt at det ekstreme vejr? Så hører vi gerne fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller en mail til 1224@eb.dk.

Badeferien til den populære græske ferieø Korfu udviklede sig til et sandt mareridt for danske Lennart Løfberg og hans kone.

Parret sad på en restaurant, og var fuldstændig uvidende om de voldsomme skovbrande, der nærmede sig deres lejlighed, da de pludselig fik alarmbeskeder fra de græske beredskabsmyndigheder.

- Først troede vi, at det var spam, fordi vi slet ikke havde lagt mærke til, at der var noget galt, men da vi gik om bagved restauranten var himlen helt rød, fortæller Lennart Løfberg til Ekstra Bladet.

- Så genlæser vi alarmbeskeden, hvor der står, at vi skal komme væk, også skynder vi os selvfølgelig tilbage til vores lejlighed.

Kort efter blev det klart for parret, at de måtte væk fra deres lejlighed i den nordlige del af øen, hvor brandene var hærger.

- Vi prøver så at komme væk fra området, men ender i en stor kø mod byen Korfu. Normalt tager turen en halv time, men den dag tog den 1,5 time, siger Lennart Løfberg.

Skovbrandene på Korfu kan ses på den nordlige del af øen, hvor Lennart Løfberg opholdt sig. Foto: TikTok @djidronepiloot/Ritzau Scanpix

'Det var sindssygt'

Ud på natten får parret lejet sig ind i en ny lejlighed på sikker afstand fra flammerne, men oplevelsen sidder stadig i dem.

- Det var sindssygt, og vi fik jo slet ikke sovet, siger Lennart.

- Det var en voldsom oplevelse, men nu er vi her og er i sikkerhed, men man kommer jo virkelig til at tænke på alle dem, der har været endnu tættere på brandene.

- Vi havde jo alle vores ting deroppe, men vi var utrygge ved at skulle derop og bo igen.

Selvom parret kom på sikker afstand, kunne de stadig se skovbrandene.

- Det har jo ødelagt meget af ferien, siger han.

Udenrigsministeriet oplyser, at danskere i risikoområder automatisk modtager alarmbeskeder på deres telefoner. Foto: Giorgos Kontarinis/Ritzau Scanpix

Vil ikke tage afsted

Det var sjette gang, at parret afholdt deres sommerferie på Korfu, men den øgede mulighed for skovbrande får dem til at genoverveje fremtidige ferier.

- Det er helt sikkert noget, vi vil tænke over, siger Lennart Løfberg.

- Da vi var i Spanien sidste år, var der også skovbrande, så det er klart, at man tænker mere over det, når det kommer tæt på.

- Nu tænker man jo, at hvis der er brande, så vil jeg ikke tage afsted.

Parret vil nu prøve at nyde resten af deres sommerferie, men udsigten til mere vind op mod weekenden vækker bekymring.

- Man frygter jo, at det bliver farligt igen, men myndighederne arbejder jo med helikoptere og fly, der prøver at stoppe det.

Udenrigsministeriet opfordrer danskere på Korfu og andre risikoområder til at holde sig opdateret om situationen og være opmærksomme på alarmbeskeder fra de græske beredskabsmyndigheder.