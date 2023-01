På flugt fra Putin: Bor i lufthavn 2000 kilometer væk

Fem russere på flugt fra at blive en del af Putins krigsmaskine er blevet tvunget til at bo i en lufthavn 2000 kilometer væk fra deres hjem

Ruslands brutale angreb på Ukraine har mange ofre. I særdeleshed i Ukraine, men også i Rusland.

Nogle af dem er fem unge mænd fra Buryatia Republiken i den sydøstlige del af det kæmpe land.

Ifølge The Korea Times pakkede Vladimir Maraktaev og fire andre russere en taske og flygtede til Sydkorea, da de fik beskeden om, at de skulle være en del af Putins mobilisering og sendes til fronten i Ukraine.

Flygtede midt om natten

De nægtede, men nu har de et stort problem. Justitsministeriet i Sydkorea godkender nemlig ikke flugt fra en mobilisering som en gyldig grund til at få asyl. Derfor er russerne nu tvunget til at bo i Incheon International Airport.

- Jeg forlod mit hjem natten til den 24. september, efter jeg fik et brev om værnepligt. Jeg besluttede mig for at forlade mit hjem hurtigst muligt, da de måske ville komme og hente mig dagen efter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Jeg føler ingen skam ved at forsvare mit land, og jeg ville melde mig frivilligt, hvis vi blev angrebet og mine kære var i fare. Men det er en helt anden historie, når mit eget land er den aggressive part. Jeg ville aldrig ty til våben og dræbe uskyldige i Ukraine, siger Vladimir Maraktaev til avisen.

Den unge russiske mand skulle dog igennem noget af en rejse, inden han landede i Sydkorea.

For at undgå den umulige opgave at skulle køre igennem Nordkorea, måtte han først køre hele vejen til Indonesien, hvor han befandt sig et par uger, inden han fløj til Sydkorea.

Savner sønnen

Håbet var, at landet ville give ham asyl, men beskeden var klar. Nej.

Men helt uden hjælp er de ikke. Myndighederne i Sydkorea leverer her dag lidt brød og juice til morgenmad samt ris og kylling til aftensmad. Resten må de fem russere selv klare, men det er svært uden en krone på lommen.

- Jeg savner virkelig min kone og søn, men for nu, så kan jeg ikke vende tilbage til dem. Jeg håber, at Sydkorea vil hjælpe mig med at blive her, til krigen er slut.

Annonce:

Det præcise antal af russiske mænd, der er flygtet fra at blive en del af krigen i Ukraine, er fortsat uklar. Men ifølge mediet Novaya Gazeta Europe skulle tallet være omkring 250.000.

Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få seneste nyt fra krigen i Ukraine her: