Pårørende efter bombeangreb i Kabul: - Min familie frygter for livet

Torsdag var et selvmordsbombeangreb nær lufthavnen i Kabul skyld i, at mindst 90 menneskeliv blev taget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en afghansk mand i Danmark, der af sikkerhedsmæssige årsager ønsker at være anonym.

Han har familie i Kabul, der hørte bombeangrebet.

- På det tidspunkt, hvor bombeangrebet fandt sted, var de hjemme. De hørte et brag og blev bange.

- De vidste ikke, hvad det var. Senere fortalte naboerne, at det var et bombeangreb.

- Efter angrebet i går (torsdag, red.) er situationen blevet værre. De kontakter mig flere gange om dagen og fortæller, at de frygter for livet.

Tager stadig til lufthavnen

Ifølge manden frarådes det, at afghanerne drager imod lufthavnen, da der tales om flere angreb i området. Familien har dog valgt at se bort fra denne opfordring.

- Det er et helvede i Afghanistan i øjeblikket. Min familie ønsker at forlade landet og rejse væk i sikkerhed.

- De har været i lufthavnen to gange, men de kunne ikke komme ombord på et fly. De vil stadig forsøge at slippe ud via lufthavnen.

Hvad med lande som Pakistan og Iran, som Afghanistan grænser op til?

- Både Pakistan og Iran har lukket for grænserne. Der er flere naboer, der har forsøgt, men de er kommet tilbage til Kabul.

Manden frygter, at flere angreb vil tage menneskeliv i den afghanske hovedstad.