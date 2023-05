Påstået droneangreb sætter ild til russisk olieraffinaderi

Et droneangreb har startet en brand i et olieraffinaderi i den sydlige russiske region Krasnodar.

Det hævder regionens guvernør, Veniamin Kondratjev, i et opslag på beskedtjenesten Telegram.

- Branden på Afipskom olieraffinaderi er blevet slukket. Jeg er taknemmelig for alle vores tjenesters hurtige og professionelle arbejde, skriver han.

Guvernøren understreger i opslaget på Telegram, at ingen er kommet til skade i angrebet, og at brandvæsnet hurtigt formåede at begrænse brandens område til et areal på omkring 100 kvadratmeter.

- Der var ingen tilskadekomne. Jeg har fuld kontrol over situationen, skriver guvernøren på Telegram.

Afipskom olieraffinaderi ligger ifølge nyhedsbureauet Reuters tæt på Novorossijsk, som er en havneby ved Sortehavet.

Veniamin Kondratjev siger ikke noget om, hvem han mener, står bag droneangrebet på raffinaderiet.

Embedsmænd og politikere fra Rusland har dog i ugevist beskyldt Ukraine for at stå bag droneangreb mod russiske steder.

Lørdag beskyldte guvernøren i Pskov-regionen, Mikhail Vedernikov, Ukraine for at stå bag et droneangreb, som forårsagede en eksplosion på en oliebygning i Pskov-regionen.

3. maj eksploderede en drone over Kreml, den opmurede fæstning i midten af Moskva, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sit kontor. Også her mener Rusland, at det er Ukraine, som stod bag.

Den amerikanske avis The New York Times skrev i sidste uge, at angrebet 3. maj sandsynligvis var orkestreret af en af Ukraines særlige militær- og efterretningsenheder.

Det er dog ikke officielt bekræftet.