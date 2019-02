Pakistan anklager Indien for nyt angreb: Seks civile dræbt

Pakistansk politi siger, at mortergranater affyret af indiske soldater i Kashmir-regionen har ramt huse og kostet mindst seks civile livet onsdag.

Det skriver Associated Press.

Ifølge den lokale politichef Mohammad Altaf blev seks personer, herunder børn, dræbt i landsbyen Kotli i Kashmir, der er delt mellem Pakistan og indien.

Samtidig skriver Reuters, at et indisk kampfly skal være styrtet ned i Kashmir. To piloter og en civil skal i den forbindelse være blevet dræbt. Ifølge indiske myndigheder har tre pakistanske kampfly været i luften og have krydset grænsen til den indiske del af Kashmir, men de skal være fløjet tilbage igen.

Meldingerne kommer et døgn efter, at indiske kampfly angreb militante lejre i Pakistan.

Kampflyene udførte et angreb mod en militant gruppe, der for nylig dræbte 40 indiske soldater.

Pakistan og Indien har siden 1947 krævet magten over regionen Kashmir.

Indien og Pakistan administrerer hver deres del af Kashmir. Men begge lande gør krav på området og har udkæmpet to krige over det.

Indien beskylder Pakistan for at støtte militante grupper i den omstridte region. Pakistan afviser beskyldningen, men betegner militante grupper i Kashmir som frihedskæmpere.

Ekstra Bladet følger sagen...