Pakistans eksleder taler bag skudsikkert glas efter angreb

I sin første offentlige optræden efter at være blevet skudt i benet aflyser Imran Khan sine planer om en march mod Pakistans hovedstad, Islamabad.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Khan blev afsat som premierminister af parlamentet tidligere på året efter et mistillidsvotum.

Siden da afholdt han protestmøder og ønskede nyvalg som led i det, han kaldte den 'lange march'. Men for omkring tre uger siden blev han skudt og såret efter et angreb under en demonstration i byen Wazirabad.

Lørdag viste han sig igen offentligt ved et vælgermøde i byen Rawalpindi få kilometer fra hovedstaden.

Han kom med besvær op på scenen med hjælp fra et gangstativ og talte siddende til sine støtter bag et stykke skudsikkert glas.

- Jeg har besluttet mig for ikke at gå imod Islamabad, for jeg ved, at der vil blive kaos, og det vil være et tab for dette land, sagde han ifølge Reuters.

Han lovede dog at kæmpe videre.

- Jeg har set døden helt tæt på, sagde Khan ifølge AFP.

- Jeg er mere bekymret for Pakistans frihed end mit liv, sagde han til støtterne, der talte tusindvis af mennesker.

- Jeg vil kæmpe for dette land indtil sidste blodsdråbe.

Khan sagde under sin tale ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han havde hørt fra flere kilder, at der fortsat er en trussel mod hans liv.

En politibetjent fortalte det til lokale medie Geo TV, at der i alt var sat et mandskab på 10.000 personer ind i forbindelse med lørdagens arrangement.

Finskytter var blevet placeret rundt omkring for at sørge for sikkerheden.

Ligesom han har gjort før, beskyldte Khan under talen premierminister Shehbaz Sharif for at stå bag et attentatforsøg på ham. Men både Sharif og regeringen har afvist at stå bag.

Sharif har opfordret til en transparent undersøgelse af angrebet.

En person er blevet anholdt i forbindelse med hændelsen. Vedkommende sagde ifølge Reuters, at han handlede på egen hånd.