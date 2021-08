Pakistansk udenrigsminister: Vi hjælper Danmark med at evakuere

Pakistans udenrigsminister har netop oplyst, at de hjælper Danmark med at evakuere 431 afghanere, der har arbejdet for den danske regering

431 afghanere, der har arbejdet for den danske regering, skal evakueres med hjælp fra Pakistan.

Det har Pakistans udenrigsminister netop oplyst på Twitter.

Mette Frederiksen, Jeppe Kofod og resten af den danske regering har ikke tidligere ville gå i detaljer med den danske aktion i Afghanistan, men nu løfter Shah Mahmood Qureshi altså sløret for, at der lige nu arbejdes i kulissen på at få 431 afghanere ud af det uroplagede land.

De arbejder alle eller har tidligere arbejdet for den danske regering i landet.

Samtidig skriver den pakistanske udenrigsminister, at han ser frem til at mødes med Jeppe Kofod i Pakistan i fremtiden.

Katastrofe

Et politisk flertal i Folketinget besluttede i sidste uge, at Danmark skal hjemtage en række afghanske personer. De har arbejdet for den danske stat i Afghanistan og frygter for repressalier fra Taliban.

Men på et møde med pressen foran Amalienborg mandag ønskede Mette Frederiksen ikke at svare på, om hun anser det for realistisk at få alle de mennesker ud, som Danmark vil evakuere.

Kritikken er haglet ned over udenrigsminister Jeppe Kofod, efter at man ikke har evakueret danskere og lokalt ansatte i tide. Foto: Phillip Davali/Ritzau Scanpix

Hun henviste til, at kræfterne skal bruges til at håndtere den akutte situation.

- Det er rigtige menneskers rigtige liv, der står på spil lige nu, så vi kommer ikke til at kunne gå i detaljer. Men vi arbejder fortsat, sagde hun og kaldte udviklingen i Afghanistan for en katastrofe.

Talibans hastige fremmarch er kommet bag på mange, og derfor er det blevet et kapløb med tiden at få alle ud i tide.

Danske fly

Tidligere mandag oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark 'langtfra er færdig' med evakueringen af udsendte danske medarbejdere og lokalt ansatte fra Danmarks ambassade i Kabul.

Danmark har militære fly i Afghanistan, men de opererer under svære betingelser.

- Vi arbejder under ekstremt svære forhold, siger Mette Frederiksen.

- Jeg har ikke i min tid - og jeg har dog oplevet noget som statsminister - oplevet noget af den karakter, som vi sidder med netop nu, siger hun.

Statsministeren har noteret sig debatten om, hvorvidt Danmarks to årtier lange militære indsats i Afghanistan og udsendte danske soldaters død har været forgæves.

Og hun mener, at indsatsen har gjort en forskel.

- Jeg mener absolut ikke, at indsatsen har været spildt.

- Både hvad angår bekæmpelse af den internationale terrorisme og i forhold til at sikre, at afghanerne i en periode har kunnet opleve den frihed og de muligheder, som ethvert moderne menneske bør møde i denne verden, siger hun.