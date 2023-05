Palæstinensere melder om tre dræbte i flygtningelejr i Nablus

Israelske soldater stormede natten til mandag den palæstinensiske flygtningelejr Balata på Vestbredden og dræbte tre palæstinensere.

Det hævder det palæstinensiske selvstyres sundhedsministerium i en pressemeddelelse.

Israels militær har umiddelbart ikke bekræftet dødsfaldene.

Ifølge det statslige palæstinensiske nyhedsbureau gik israelske soldater ind i Balata-lejren, som ligger i byen Nablus, med støtte fra bulldozere.

Her skulle de ifølge nyhedsbureauet have blokeret for, at ambulancer kunne komme ind til trængende.

Vestbredden har været besat af Israel siden seksdageskrigen i juni 1967. Området ligger mellem Israel og Jordan på den vestlige side af Jordanfloden og Det Døde Hav - deraf navnet.

USA kritiserede natten til mandag den israelske minister for national sikkerhed, den højrenationalistiske Itamar Ben-Gvir, for sit 'provokerende' besøg på Tempelbjerget i Jerusalem søndag.

- Dette hellige sted bør ikke blive brugt til politiske formål, og vi opfordrer alle parter til at respektere dets hellighed, skrev USA's udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

- Bredere set understreger vi den langvarige amerikanske støtte til den historiske status quo for Jerusalems hellige steder og Jordans særlige rolle som varetager for hellige muslimske steder i Jerusalem.

Det amerikanske udenrigsministerium kritiserer desuden Israels regerings beslutning om at give israelske bosættere mulighed for at slå sig permanent ned i bosættelsen Homesh på Vestbredden.

- Fremmelsen af israelske bosættelser på Vestbredden er en hindring for opnåelsen af en tostatsløsning, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet noterer sig, at bosættelserne i Homesh 'efter israelsk lov er ulovligt bygget på privatejet palæstinensisk land'.