Paludan får afslag på at demonstrere i Stockholm 1. maj

Partistifter af Stram Kurs Rasmus Paludan får afslag på at demonstrere ved 1. maj i Stockholm og Uppsala. Det oplyser svensk politi ifølge nyhedsbureauet TT.

Politiet vurderer, at der er for stor risiko ved at lade demonstrationerne finde sted.

- Spørgsmålet om Rasmus Paludans demonstration er kompleks, fordi vi bliver nødt til at lave afvejninger mellem menneskers sikkerhed og den grundlovssikrede ret til at udtrykke sine holdninger, lyder det fra politiet i en udtalelse.

Partistifter af Stram Kurs Rasmus Paludan forsøger at blive valgt til den svenske Riksdag. Han havde i den forbindelse anmeldt en række demonstrationer.

Her ønskede han blandt andet at gå 150 meter foran det svenske Socialdemokratiets 1. maj-parade med en brændende koran i en grilltang.

Paludan betegnede demonstrationerne som vælgermøder. Han havde anført, at Stram Kurs forventede at blive to til fem personer, som ville medbringe megafon, lightere og bøger.

Politiet giver afslag efter det, de selv kalder en ”samlet vurdering” med henvisning til Paludans tidligere demonstrationer.

Efter voldelige uroligheder i påsken er 26 politibetjente og 14 civile personer kommet til skade. Ifølge den svenske rigspolitichef var også medlemmer af kriminelle bander involveret.

Tidligere har Paludan også ansøgt om lov til at holde vælgermøder i byerne Borås 29. april og Trollhättan og Örebro 30. april. Alle ansøgninger er blevet afvist.

Rasmus Paludan har klaget over flere af afslagene. Derfor skal en retsinstans nu vurdere dem.

I 2019 forsøgte Paludan at blive valgt til Folketinget i Danmark uden held. Da hans far er svensk, har han siden kunnet opnå svensk statsborgerskab. Nu forsøger han at blive opstillet til Riksdagen i Sverige. Her er der valg 11. september.

Efter politiets nyeste afgørelse har Paludan lagt en video på Facebook, hvor han udtrykker planer om fortsat at besøge flere svenske byer i weekenden.