Par anholdt for spionage i Sverige ved stor operation

Det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, har tirsdag anholdt to personer og sigtet dem for grov ulovlig spionage mod Sverige og mod fremmede magter.

Det oplyser sikkerhedspolitiet ifølge TT.

Anholdelserne kom efter en større politiaktion i et velstående villaområde tær på Stockholm.

- To helikoptere fra forsvaret var indsat i aktionen i Stockholmsområdet, siger Säpos pressekontakt, Fredrik Hultgren Friberg.

Han tilføjer, at det var vigtigt at slå til hurtigt, så ingen personer kunne nå at samordne deres historier eller fjerne beviser.

- De mistænkte blev pågrebet. Boligen, de var i, blev sikret på under et minut, oplyser Stefan Hector, chef for politiets nationale operative enhed, til SVT Nyheter.

Aftonbladet skriver, at de anholdte er to russere. Ifølge avisen er der tale om et ægtepar i 60'erne, som har levet et almindeligt liv i den svenske hovedstad.

Manden er sigtet for spionage, mens sigtelsen for medvirken gælder hans kone.

Yderligere en person afhøres om sagerne, der ifølge politiet strækker sig over 10 år.

Säpo har ikke villet sige noget nærmere om de to sigtede. Det er heller ikke kendt, hvilket land de er mistænkt for at have spioneret for.

Parret skal sættes fri fredag, hvis politiet ikke begærer dem fængslet.

Maksimumstraffen for spionage, hvor nogen med overlæg har givet oplysninger, der kan skade Sveriges sikkerhed, er fire års fængsel, hvis aktiviteterne bliver fundet grove.

Ifølge Säpo har sagen ikke forbindelser til andre sager, som det arbejder med.

Säpo svarer til Politiets Efterretningstjeneste PET og har til opgave at beskytte Sverige og demokratiet.